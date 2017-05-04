"Газпром Кыргызстан" будет готовить сотрудников в России

4 мая 2017, 10:59 Комментарии

В рамках проекта «Академия Газпром Кыргызстан» студентов из Кыргызстана будут отправлять на учебу в Россию, после чего «Газпром» гарантирует трудоустройство студентов, успешно прошедших обучение. Об этом на пресс-конференции в Минобразования КР заявил советник генерального директора ОсОО «Газпром Кыргызстан» Арзымат Алдаяров.

В рамках программы сотрудничать согласились два российских вуза — Томский политехнический и Тюменский индустриальный университеты.

«К участию в программе принимаются выпускники школ и студенты 1-2 курсов. Им необходимо зарегистрироваться на сайте компании «Газпром Кыргызстан». На первом этапе, который будет проходить в ближайший месяц, кандидаты должны будут пройти конкурсный отбор, который будет проходить в городах Бишкек и Ош. Второй тур будет проводиться среди победителей специалистами университетов, которые приедут к нам», — проинформировал Алдаяров.