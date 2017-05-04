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Институт сейсмологии: в 2017 году в Кыргызстане не ожидается землетрясений свыше 5-6 балловИнститут сейсмологии: в 2017 году в Кыргызстане не ожидается землетрясений свыше 5-6 балловСуд по делу взрыва в посольстве Китая: cудья запретил фото- и видеосъемкуСуд по делу взрыва в посольстве Китая: cудья запретил фото- и видеосъемку

"Газпром Кыргызстан" будет готовить сотрудников в России

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/gazpro...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424146-ru.html

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"Foreignpolicy.ru": Союзники России и геополитический фронтир в Евразии

4 мая 2017, 10:59       Комментарии

В рамках проекта «Академия Газпром Кыргызстан» студентов из Кыргызстана будут отправлять на учебу в Россию, после чего «Газпром» гарантирует трудоустройство студентов, успешно прошедших обучение. Об этом на пресс-конференции в Минобразования КР заявил советник генерального директора ОсОО «Газпром Кыргызстан» Арзымат Алдаяров.
В рамках программы сотрудничать согласились два российских вуза — Томский политехнический и Тюменский индустриальный университеты.
«К участию в программе принимаются выпускники школ и студенты 1-2 курсов. Им необходимо зарегистрироваться на сайте компании «Газпром Кыргызстан». На первом этапе, который будет проходить в ближайший месяц, кандидаты должны будут пройти конкурсный отбор, который будет проходить в городах Бишкек и Ош. Второй тур будет проводиться среди победителей специалистами университетов, которые приедут к нам», — проинформировал Алдаяров.

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