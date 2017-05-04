Институт сейсмологии: в 2017 году в Кыргызстане не ожидается землетрясений свыше 5-6 баллов

4 мая 2017, 11:00 Комментарии

Парламент заслушивает информацию по факту чрезвычайной ситуации, произошедшей в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области.

Глава института сейсмологии НАН КР Канатбек Абдрахматов сообщил, что в целом 2017 год прогнозируется как спокойный в плане землетрясений.

"Мы не ожидаем землетрясений выше 5-6 баллов. Подземные толчки постоянно происходят и в Таджикистане и Китае. Они ощущаются и у нас. Даже США и Япония имея современное оборудование, не могут предугадать землетрясения", – сказал он.

Напомним, накануне в Кыргызстане зафиксировано сразу два землетрясения. Первые толчки произошли в 10:47 и их почувствовали бишкекчане. Второе зафиксировано через час.