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Институт сейсмологии: в 2017 году в Кыргызстане не ожидается землетрясений свыше 5-6 баллов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/instit...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424145-ru.html

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4 мая 2017, 11:00       Комментарии

Парламент заслушивает информацию по факту чрезвычайной ситуации, произошедшей в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области.
Глава института сейсмологии НАН КР Канатбек Абдрахматов сообщил, что в целом 2017 год прогнозируется как спокойный в плане землетрясений.
"Мы не ожидаем землетрясений выше 5-6 баллов. Подземные толчки постоянно происходят и в Таджикистане и Китае. Они ощущаются и у нас. Даже США и Япония имея современное оборудование, не могут предугадать землетрясения", – сказал он.
Напомним, накануне в Кыргызстане зафиксировано сразу два землетрясения. Первые толчки произошли в 10:47 и их почувствовали бишкекчане. Второе зафиксировано через час.

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