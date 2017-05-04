Шестилетний шахматист рассказал, как завоевал бронзу на чемпионате мира

4 мая 2017, 11:06 Комментарии

Шестилетний Султай Чынгыз завоевал бронзу чемпионата мира по шахматам среди школьников, который проходил в Румынии.

По итогам 9 туров юный шахматист из Кыргызстана набрал 7 очков, они и позволили ему занять 3 место в итоговом протоколе среди 65 участников и стать обладателем бронзовой награды.

По словам президента федерации шахмат КР Милана Турпанова, достижение шестилетнего Султая являются поистине историческим и может войти в историю страны.

«На чемпионатах мира наши шахматисты пока ещё не показывали столь выдающийся результат», — рассказал Турпанов.

Султай рассказал, что выигрывать соперников было нетрудно, поскольку он применял сложные комбинации в игре.