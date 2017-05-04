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Шестилетний шахматист рассказал, как завоевал бронзу на чемпионате мира

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/shesti...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424144-ru.html

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4 мая 2017, 11:06       Комментарии

Шестилетний Султай Чынгыз завоевал бронзу чемпионата мира по шахматам среди школьников, который проходил в Румынии.
По итогам 9 туров юный шахматист из Кыргызстана набрал 7 очков, они и позволили ему занять 3 место в итоговом протоколе среди 65 участников и стать обладателем бронзовой награды.
По словам президента федерации шахмат КР Милана Турпанова, достижение шестилетнего Султая являются поистине историческим и может войти в историю страны.
«На чемпионатах мира наши шахматисты пока ещё не показывали столь выдающийся результат», — рассказал Турпанов.
Султай рассказал, что выигрывать соперников было нетрудно, поскольку он применял сложные комбинации в игре.

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