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Завербованную террористами кыргызстанку с ребенком вернули на родину

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359357_za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424141-ru.html

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Кыргызстанка с ребенком вылетела в Сирию — ГКНБ вернул ее

4 мая 2017, 10:36       Комментарии

Кыргызстанку с ребенком, которую завербовали террористы, вернули на родину. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.
29 апреля чекистами в рамках контртеррористической деятельности по недопущению выезда граждан КР для участия в боевых действиях в Сирии возвращена на родину кыргызстанка И.Г., 1989 г. р., уроженка Баткенской области.
Установлено, что она была завербована членами международной террористической организации и отправлена в Турцию с целью дальнейшей переправки в Сирию.
В настоящее время ее вместе с ребенком передали близким родственникам.
ГКНБ продолжаются оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к вербовке и переправке гражданки И.Г.

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