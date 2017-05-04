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Дело о взрыве в посольстве КНР: суд запретил СМИ вести фото и видеосъемку

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359360_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424139-ru.html

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4 мая 2017, 10:43       Комментарии

Сегодня, 4 мая, в Первомайском райсуде Бишкека проходит судебное заседание по делу о взрыве в посольстве Китая в Кыргызстане.
Присутствующие в зале суда журналисты попросили судью Адылбека Субанкулова разрешить вести фото- и видеосъемку процесса.
Адвокаты подсудимых заявили, что они не против присутствия СМИ, а также проведения фото- и видеосъемки. Представитель гособвинения оставил ходатайство на усмотрение суда. Однако подсудимые выступили против данного прошения.
В итоге судья запретил снимать видео и фотографировать в зале суда во время процесса.
Напомним, 30 августа 2016 года в посольстве Китая в Кыргызстане взорвался автомобиль. По данным следствия, взрыв в дипломатическом ведомстве организовал террорист-смертник. В тот день погиб водитель, двое сотрудников посольства, граждане Кыргызстана, были госпитализированы с осколочными ранениями.

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