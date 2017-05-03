"News-Asia": Туркменистан отдаст Узбекистану на ремонт свои вагоны и самолеты

4 мая 2017, 10:40 Комментарии

В Узбекистан в ближайшее время доставят на ремонт и модернизацию на базе Ташкентского вагоностроительного и ремонтного завода порядка 900 вагонов из Туркменистана. Поступят в 2017 году на узбекские предприятия на техобслуживание и ремонт и самолеты из авиапарка Туркменских авиалиний. Таким образом, республики начинают реализацию договоренностей, достигнутых осенью 2016 года на заседании Совместной узбекско-туркменской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

"Первой ласточкой" в этом направлении стал пробный контракт "Узбекистон темир йуллари" с Министерством железнодорожного транспорта Туркменистана на ремонт десяти вагонов силами рабочих ташкентского Литейно-механического завода в 2015 году. Предприятие является практически монополистом в центральноазиатском регионе на данный вид работ благодаря наличию единственной полноценной строительно-ремонтной базы для железнодорожного подвижного состава стоимостью более чем 150 миллионов долларов США, а так же более низкой стоимости выполняемых работ и их качеству. Положительный опыт реализации контракта лег в основу переговоров и к концу 2016 года был подписан меморандум о сотрудничестве в этом направлении, а так же предпринят ряд шагов для практической его реализации.

- Мы действительно заключили контракт с туркменской стороной и уже отремонтировали в его рамках первую пробную партию вагонов из 25 единиц. Сейчас ждем приемки этих вагонов со стороны туркменских железных дорог. Следующая партия вагонов составит порядка 900 единиц, однако это не предел. Все зависит от качества и скорости работы, которые мы можем предоставить нашему партнеру. Поэтому компания делает со своей стороны все возможное для максимально эффективного выполнения всех задач, — рассказал ИА Podrobno.uz. источник в компании "Узбекистон темир йуллари".

Отметим, что высокотехничные ремонтные работ на заказ для соседей по региону для Узбекистан выполняет и для Таджикистана. Специалисты Uzbekistan Airways Technics при "Узбекистан хаво йуллари" в Ташкенте с декабря 2016 выполнили несколько заказов для авиакомпании Tadjik Air на базе первого в СНГ Центра по ремонту и обслуживанию композиционных компонентов самолетов. Так же Центр по необходимости обслуживает часть российских и казахских авиаперевозчиков.

"News-Asia"

Елена Сташкина

03.05.17