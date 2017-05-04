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ГКНБ: Из Сирии возвращена гражданка Кыргызстана

Источник:
http://kabar.kg/news/gknb-iz-s...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424134-ru.html

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Кыргызстанка с ребенком вылетела в Сирию — ГКНБ вернул ее

4 мая 2017, 10:35       Комментарии

Бишкек, 4 мая /Кабар/. Из Сирии возвращена гражданка Кыргызстана, сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР.
"29 апреля 2017 года ГКНБ в рамках контртеррористической деятельности по недопущению выезда граждан Кыргызстана для участия в боевых действиях в Сирии, возвращена на родину гражданка Кыргызстана "И.Г.", 1989 года рождения, уроженка Баткенской области", - говорится в сообщении.
Установлено, что гражданка "И.Г." была завербована членами международной террористической организации и отправлена в Турцию с целью дальнейшей переправки в Сирию.
В настоящее время гражданка "И.Г." вместе с ребенком передана близким родственникам.
ГКНБ продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к вербовке и переправке гражданки "И.Г.".

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