ГКНБ: Из Сирии возвращена гражданка Кыргызстана

4 мая 2017, 10:35 Комментарии

Бишкек, 4 мая /Кабар/. Из Сирии возвращена гражданка Кыргызстана, сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР.

"29 апреля 2017 года ГКНБ в рамках контртеррористической деятельности по недопущению выезда граждан Кыргызстана для участия в боевых действиях в Сирии, возвращена на родину гражданка Кыргызстана "И.Г.", 1989 года рождения, уроженка Баткенской области", - говорится в сообщении.

Установлено, что гражданка "И.Г." была завербована членами международной террористической организации и отправлена в Турцию с целью дальнейшей переправки в Сирию.

В настоящее время гражданка "И.Г." вместе с ребенком передана близким родственникам.

ГКНБ продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к вербовке и переправке гражданки "И.Г.".