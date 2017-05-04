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Ж.Разаков: "Из 3,6 тыс семей проживающих в опасных зонах около 3 тыс уже получили ссуды и участки"

Источник:
http://kabar.kg/news/zh.razako...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424133-ru.html

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4 мая 2017, 10:43       Комментарии

Бишкек, 4 мая /Салтанат Абдраева – Кабар/. "Из 3 тыс 645 семей проживающих в опасных зонах 2 тыс 943 семей уже получили ссуды и участки", - сказал вице-премьер-министр Женишбек Разаков сегодня на заседании парламента.
По его словам, в целом по республике 3 тыс 645 семей проживают в опасных зонах и подлежат к переселению. 2 тыс 943 семей уже получили земельный участок и ссуду на построение дома и здесь никакого вопроса не должно быть. 700 семьям скоро выплатят ссуду.
Однако в парламенте отметили, что на 200 тыс сложно, что-то построить. Нужно по 700 тыс выделять на строительство жилья. Правительство должно проводить работу в этом направлении.
Также депутаты задались вопросом, чем занимаются губернаторы, акимы. У них забота о населении должно быть основной работой, а они занимаются только тем, что встречают чиновников.

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