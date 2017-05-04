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Депутат раскритиковал работу МЧС: Ведомство уснуло, Боронов уснул

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424127-ru.html

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Negatiff: Певице А.Жайнаковой ужесточили меру наказания, шок депутатов СДПК от поступка коллеги и сильное землетрясение

4 мая 2017, 10:34       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Калдарбек Баймуров ("Республика - Ата-Журт") раскритиковал работу Министерства чрезвычайных ситуаций.
На заседании парламента 4 мая он обратился к вице-премьер-министру Женишу Разакову: "Вы жили в Баткене, знаете, что такое землетрясение, наводнение. МЧС уснуло. Боронов уснул. Надо будить их. Расшевелить. Габионные сетки выделяйте гражданам, пусть помогают. Переселяйте население. Еще катастрофа случится, если будете сонными ходить".
Замминистра ЧС Калыс Ахматов ответил, что не согласен с обвинениями. "Я не согласен со словами, что мы ничего не делаем. Мы не можем взять за руку всех и вывести в безопасное место. Органы МСУ делают свою работу, мы свою", - заявил он.

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