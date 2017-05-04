Ночью жители Чон-Алая вновь ощутили землетрясение

4 мая 2017, 10:19 Комментарии

БИШКЕК, 4 мая - Sputnik. В 2 часа ночи на территории Таджикистана вновь зафиксировано землетрясение силой 5,5 балла по 12-балльной шкале MSK-64, толчки ощутили и жители Ошской области Кыргызстана, сообщила пресс-служба МЧС.

Первые толчки на территории соседней страны зафиксировали в среду, их сила в эпицентре составила 7 баллов. Очаг располагался в 120 километрах к юго-востоку от Баткена и 192 километрах к юго-западу от Оша. После этого были зарегистрированы несколько афтершоков, в результате чего десятки домов в селах Чон-Алайского района пришли в аварийное состояние. Человеческих жертв нет, однако камнепадом раздавило 110 овец.

Ночью же на территории Таджикистана вновь зарегистрировали землетрясение, сила которого в эпицентре составила 5,5 балла. Жители населенных пунктов Чон-Алайского района ощутили толчки в 3-4 балла.

Ночью на место выехали сотрудники МЧС. В села также были отправлены грузовики с сотней пятиместных палаток, которые сейчас устанавливают возле жилых домов.

В район прибыл министр ЧС Кубатбек Боронов.