Внедорожник сбил школьницу в Бишкеке

4 мая 2017, 10:22 Комментарии

БИШКЕК, 4 мая - Sputnik. В Бишкеке Lexus-470 GX сбил школьницу, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан очевидец.

ДТП произошло 3 мая примерно в 18.30 на пересечении улиц Ахунбаева и Малдыбаева.

"Lexus двигался по Ахунбаева и, поворачивая направо, наехал на девочку 8-9 лет. От удара она отлетела на несколько метров. Лежала на земле и плакала. Водитель внедорожника остался на месте ДТП", - рассказал очевидец.

В Управлении патрульной милиции ГУВД города информацию о происшествии подтвердили.