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Внедорожник сбил школьницу в Бишкеке

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424124-ru.html

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4 мая 2017, 10:22       Комментарии

БИШКЕК, 4 мая - Sputnik. В Бишкеке Lexus-470 GX сбил школьницу, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан очевидец.
ДТП произошло 3 мая примерно в 18.30 на пересечении улиц Ахунбаева и Малдыбаева.
"Lexus двигался по Ахунбаева и, поворачивая направо, наехал на девочку 8-9 лет. От удара она отлетела на несколько метров. Лежала на земле и плакала. Водитель внедорожника остался на месте ДТП", - рассказал очевидец.
В Управлении патрульной милиции ГУВД города информацию о происшествии подтвердили.

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