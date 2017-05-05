Более 20 лет ветеранам Вооруженных сил КР не могут выделить помещение для Дома офицеров

4 мая 2017, 10:30 Комментарии

Ветераны​ Вооруженных сил просят президента и мэра Бишкека сохранить объекты оборонного значения, куда входит гостиница «Семетей». Об этом на пресс-конференции руководитель инициативной группы ветеранов ВС КР «За сохранение объектов оборонного значения» Анвар Сартаев.

По его словам, Фонд государственного имущества передал военную гостиницу во владение ГП «Мулк».

«В этой гостинице расположены военная поликлиника и Республиканский совет ветеранов войны, вооруженных сил и тружеников тыла. В гостинице останавливаются все военнослужащие, члены их семей, прибывающие из всех уголков республики, а также военные делегации из зарубежных стран. А в особый период он предназначен для размещения пункта управления Генштаба Кыргызстана», — отмечает Сартаев.

Ветераны считают, что приказ ФУГИ противоречит действующим нормативным правовым актам, поскольку любые действия с объектами оборонного значения должны производиться решением правительства КР.

Кроме того, ветераны рассказали, что только вооруженные силы Кыргызстана из всех стран СНГ не имеют Центрального дома офицеров и Военного музея.

«Распоряжением правительства КР от 12 мая 1993 года Гарнизонный дом офицеров был передан на баланс Кыргызско-Российского Славянского университета. Главе бишкекской госадминистрации было поручено в течении 1994 года предоставить помещение для размещения Дома офицеров, что до сих пор не сделано», — рассказали они.

Ветераны просят президента и мэра обратить на эти проблемы внимание.