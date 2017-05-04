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Кыргызстанку, уехавшую с ребенком в Сирию, вернули на родину

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424122-ru.html

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Трагедия в Аюу — найдено тело 4-летнего ребенка

4 мая 2017, 10:33       Комментарии

Кыргызстанку, уехавшую с ребенком в Сирию, вернули на родину, сообщает пресс-служба ГКНБ.
По данным нацбезопасности, 28-летнюю уроженку Баткенской области завербовали для участия в боевых действиях в Сирии.
"Кыргызстанку завербовали члены международной террористической организации и отправили в Турцию с целью дальнейшей переправки в Сирию. В настоящее время И.Г. вместе с ребенком передана близким родственникам. ГКНБ продолжаются оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к вербовке и переправке кыргызстанки", – говорится в сообщении.

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