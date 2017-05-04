4 мая 2017, 10:33 Комментарии

Кыргызстанку, уехавшую с ребенком в Сирию, вернули на родину, сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данным нацбезопасности, 28-летнюю уроженку Баткенской области завербовали для участия в боевых действиях в Сирии.

"Кыргызстанку завербовали члены международной террористической организации и отправили в Турцию с целью дальнейшей переправки в Сирию. В настоящее время И.Г. вместе с ребенком передана близким родственникам. ГКНБ продолжаются оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к вербовке и переправке кыргызстанки", – говорится в сообщении.