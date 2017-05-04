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Жительница Колумбии из жадности съела девять тысяч долларов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359352_ji...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424121-ru.html

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4 мая 2017, 9:54       Комментарии

Жительница Колумбии проглотила 90 стодолларовых купюр, чтобы не делиться ими с бывшим гражданским мужем, сообщила прокуратура департамента Сантандер, передает Лента.ру со ссылкой на РИА "Новости".
28-летняя девушка съела девять тысяч долларов, нажитых во время совместной жизни. В итоге ей потребовалась помощь врачей, которые и извлекли необычный "обед".
Тем не менее женщина посетовала, что в пригодном состоянии остались всего 5,7 тысячи долларов, а примерно треть денег успела "испортиться". В прокуратуре сообщили, что не имеют к ней претензий, поскольку деньги были получены законным путем от продажи ряда активов бывшей пары.

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