Жительница Колумбии из жадности съела девять тысяч долларов

4 мая 2017, 9:54 Комментарии

Жительница Колумбии проглотила 90 стодолларовых купюр, чтобы не делиться ими с бывшим гражданским мужем, сообщила прокуратура департамента Сантандер, передает Лента.ру со ссылкой на РИА "Новости".

28-летняя девушка съела девять тысяч долларов, нажитых во время совместной жизни. В итоге ей потребовалась помощь врачей, которые и извлекли необычный "обед".

Тем не менее женщина посетовала, что в пригодном состоянии остались всего 5,7 тысячи долларов, а примерно треть денег успела "испортиться". В прокуратуре сообщили, что не имеют к ней претензий, поскольку деньги были получены законным путем от продажи ряда активов бывшей пары.