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В Китае появилась вторая Великая стена

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359354_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424118-ru.html

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4 мая 2017, 10:17       Комментарии

В провинции Цзянси возвели копию Великой Китайской стены длиной в четыре километра, пишет издание Вокруг света. Как и оригинал, сооружение построено на холмах, причем один из участков Великой Китайской стены находится всего в полутора километрах от реплики. В новой постройке воссозданы стены и башни, ее строительство обошлось в 4 миллиона китайских юаней (примерно 560 тысяч долларов).
Появление копии вызвало неоднозначную реакцию среди населения Китая. Одни считают, что Великая стена может быть только одна, другие утверждают, что новый объект получился достаточно правдоподобным. Китай славится копированием известных зданий, например Эйфелевой башни и статуи Свободы.

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