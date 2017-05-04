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Муниципальные служащие прошли обучающие семинары по делопроизводству на государственном языке

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/munitcipa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424117-ru.html

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4 мая 2017, 9:46       Комментарии

Бишкек, 4 мая /Кабар/. Отделом развития государственного языка столичного муниципалитета для сотрудников Бишкекского управления Министерства Финансов КР, Свердловской районной администрации, Октябрьской районной администрации, Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора г. Бишкек, Дезинфекционной станции г. Бишкек, Службы оперативного реагирования "185", Городского драматического театра им. А. Умуралиева, Муниципального предприятия "Пекарня", Бишкекского троллейбусного управления, были проведены обучающие семинары по реализации Закона КР "О государственном языке КР", по ведению делопроизводства на государственном языке и подготовке к тестированию "Кыргызтест". Об этом сообщили в пресс-службе Мэрии Бишкека.
Обучающие семинары проводятся в рамках реализации Закона Кыргызской Республики "О государственном языке Кыргызской Республики", Указа Президента Кыргызской Республики "О национальной программе развития государственного языка и совершенствования языковой политики в Кыргызской Республике на 2014-2020 годы" и постановления Коллегии мэрии г. Бишкек от 5 сентября 2016 года №11пк.

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