В с.Аюу, где сошел оползень, полностью восстановлено электроснабжение

4 мая 2017, 9:46 Комментарии

Бишкек, 4 мая /Кабар/. В селе Аюу айыльного аймака Заргер Узгенского района Ошской области полностью восстановлено электроснабжение. Об этом сообщает пресс-служба Национального энергохолдинга КР.

По ее информации, 2 мая 2017 года в 21:00 бригада Узгенского РЭС закончила строительство временной обходной линии электропередач для электроснабжения жителей села Аюу айыльного аймака Заргер.

Напомним, что в результате схода оползня 29 апреля 2017 года в селе Аюу под оползнем осталось 9 опор воздушной линии ВЛ-10 кВ "Заргер" от ПС 35/10 кВ "Заргер", вследствие чего, без напряжения осталось 59 абонентов и причинен ущерб ОАО "Ошэлектро" с учетом аварийно-восстановительных работ на сумму 113 тыс сомов.

Также 1 мая 2017 года в 20:05 часов бригадой Узгенского РЭС ОАО "Ошэлектро" возобновлена подача электроэнергии в село "Курбу-Таш", где ранее в результате движения оползня с 25 апреля 2017 года по 1 мая 2017 года были размыты дороги и снесены 28 опор линий электропередач и без электроснабжения остались 460 абонентов.

Всего по ОАО "Ошэлектро" причиненный ущерб от селевых потоков, схода оползня к электрическим сетям 35-10-0,4 кВ по предварительным данным составил 1,9 млн. сом.

На сегодняшний день в ходе оперативных работ сотрудников РЭС все абоненты пострадавших сел от схода оползней и селевых потоков подключены к электроснабжению.