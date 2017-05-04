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В с.Аюу, где сошел оползень, полностью восстановлено электроснабжение

Источник:
http://kabar.kg/news/v-s.aiuu-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424116-ru.html

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4 мая 2017, 9:46       Комментарии

Бишкек, 4 мая /Кабар/. В селе Аюу айыльного аймака Заргер Узгенского района Ошской области полностью восстановлено электроснабжение. Об этом сообщает пресс-служба Национального энергохолдинга КР.
По ее информации, 2 мая 2017 года в 21:00 бригада Узгенского РЭС закончила строительство временной обходной линии электропередач для электроснабжения жителей села Аюу айыльного аймака Заргер.
Напомним, что в результате схода оползня 29 апреля 2017 года в селе Аюу под оползнем осталось 9 опор воздушной линии ВЛ-10 кВ "Заргер" от ПС 35/10 кВ "Заргер", вследствие чего, без напряжения осталось 59 абонентов и причинен ущерб ОАО "Ошэлектро" с учетом аварийно-восстановительных работ на сумму 113 тыс сомов.
Также 1 мая 2017 года в 20:05 часов бригадой Узгенского РЭС ОАО "Ошэлектро" возобновлена подача электроэнергии в село "Курбу-Таш", где ранее в результате движения оползня с 25 апреля 2017 года по 1 мая 2017 года были размыты дороги и снесены 28 опор линий электропередач и без электроснабжения остались 460 абонентов.
Всего по ОАО "Ошэлектро" причиненный ущерб от селевых потоков, схода оползня к электрическим сетям 35-10-0,4 кВ по предварительным данным составил 1,9 млн. сом.
На сегодняшний день в ходе оперативных работ сотрудников РЭС все абоненты пострадавших сел от схода оползней и селевых потоков подключены к электроснабжению.

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