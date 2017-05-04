Под оползнем в с.Аюу обнаружено тело подростка - МЧС

4 мая 2017, 9:53 Комментарии

Бишкек, 4 мая /Кабар/. Спасатели нашли тела еще одного погибшего в результате схода оползня в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области, сообщает пресс-служба МЧС КР.

По ее информации, накануне в 18:10 по местному времени спасатели обнаружили тело подростка 2000 года рождения.

Отметим, что в этот же день были обнаружены тела двух девочек 2003 и 2007 годов рождения.

Оползень в с.Аюу сошел утром 29 апреля. Земляная масса накрыла 6 домов, в которых находились 24 человека. Почти половина из них дети.

Всего на сегодняшний день обнаружены тела 8 человек.