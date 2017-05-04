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Под оползнем в с.Аюу обнаружено тело подростка - МЧС

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/pod-opolz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424115-ru.html

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4 мая 2017, 9:53       Комментарии

Бишкек, 4 мая /Кабар/. Спасатели нашли тела еще одного погибшего в результате схода оползня в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области, сообщает пресс-служба МЧС КР.
По ее информации, накануне в 18:10 по местному времени спасатели обнаружили тело подростка 2000 года рождения.
Отметим, что в этот же день были обнаружены тела двух девочек 2003 и 2007 годов рождения.
Оползень в с.Аюу сошел утром 29 апреля. Земляная масса накрыла 6 домов, в которых находились 24 человека. Почти половина из них дети.
Всего на сегодняшний день обнаружены тела 8 человек.

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