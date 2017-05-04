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В Пекине уровень загрязнения воздуха резко превысил безопасный показатель

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-pekine-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424114-ru.html

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4 мая 2017, 9:58       Комментарии

Бишкек, 4 мая /Кабар/. Уровень загрязнения воздуха вредными частицами PM2.5 в китайской столице в четверг превысил безопасный уровень, рекомендуемый ВОЗ, в 21 раз, свидетельствуют данные министерства охраны окружающей среды КНР.
Основную опасность для здоровья представляют частицы PM2.5 размером менее 2,5 микрона, которые создают ощущение тумана в воздухе и могут проникать и оседать глубоко в легких человека, вызывая приступы удушья и серьезные проблемы со здоровьем. Безопасный уровень, рекомендуемый Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), составляет 25 микрограммов на кубический метр.
Согласно данным министерства охраны окружающей среды КНР по данным на 9.05 по местному времени (4.05 мск), концентрация вредных частиц PM2.5 в среднем по Пекину составила 533 микрограмма на кубический метр.
Ранее премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на открытии сессии Всекитайского собрания народных представителей заявил, что правительство страны примет ряд мер по борьбе с загрязнением воздуха в этом году и "вернет Китаю голубое небо". По словам китайского премьера, в этом году выбросы двуокиси серы и оксида азота сократятся на 3%, значительно снизится концентрация вредных частиц PM2.5 в воздухе. Он добавил, что власти ускорят работу по борьбе с загрязнением, вызванным сжигаем угля, модернизируют электростанции на угле и примут ряд комплексных мер, направленных на борьбу с источниками загрязнения, а также ужесточат природоохранное законодательство.
Источник РИА Новости

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