"Караван-сарай": Недавно состоявшаяся выставка-ярмарка способствовала укреплению связей между Узбекистаном и Таджикистаном

4 мая 2017, 10:00 Комментарии

Караван-сарай. Впервые за 25 лет независимости в Таджикистане состоялась Национальная выставка-ярмарка экспортных товаров из Узбекистана.

Наблюдатели положительно отозвались о недавно прошедшей в Душанбе ярмарке узбекской продукции.

Во время выставки, проходившей с 17 по 21 апреля, промышленные компании двух стран подписали 20 документов на общую сумму 35 млн долларов.

"Сотрудничество между Узбекистаном и Таджикистаном предполагает создание нового пути в экономическом развитии, – сказал 17 апреля на открытии выставки председатель правления АО "НВК "Уз Экспоцентр" Иброхим Эргашев. – Это поможет странам разнообразить свой внутренний рынок и благоприятно скажется на развитии и углублении двустороннего товарооборота".

Организаторами выставки стали Торгово-промышленная палата Республики Таджикистан, Торгово-промышленная палата Республики Узбекистан и "Узэкспоцентр". В выставке приняли участие 160 узбекских компаний, заинтересованных в продвижении своей продукции.

Узбекское предприятие демонстрирует электрические плиты. Душанбе, 20 апреля. [Надин Бахром]

На территории торгового центра "Пойтахт-90" были представлены товары текстильной, пищевой продукции, вино-водочной промышленности, а также строительные материалы и другие наименования.

Представленные товары были распроданы в последний день выставки всего за несколько часов.

"Для Таджикистана, дружественные и долгосрочные отношения с Узбекистаном являются исторической необходимостью. Мы готовы принять меры для дальнейшего развития двусторонней торговли", – заявил на открытии выставки председатель Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан Файзиддин Каххорзода.

Предприниматели настроены оптимистично

"Наша компания расширяется, и мы хотим выйти на новый рынок. За четыре дня в Душанбе почти 40 человек выразили свою заинтересованность в сотрудничестве с нами", – сказал Равшанбек Каримов, директор филиала УзАвтопром в городе Андижан.

Его компания стремится стать узнаваемым брендом в Таджикистане, так как, по его словам, предлагает наилучшее соотношение цены и качества.

"Мы рады видеть теплый таджикский прием и надеемся на взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество" , – сказал "Каравансараю" Сухроб Бабаев представитель предприятия "Sharq ipagi durdonasi", (Жемчужина Востока), которое производит и продает национальные шелковые ткани – атлас и адрас.

По окончании ярмарки у них уже был список таджикских компаний, заинтересованных в сотрудничестве.

Таджикских потребителей приятно удивила низкая цена на узбекские товары и их высокое качество

Ярмарку посетили около 50 тысяч жителей Душанбе, и многие из них были приятно удивлены качеством товара и ценами.

В последний день ярмарки у павильона с шелковыми тканями скопились десятки женщин, которые хотели купить себе красочные ткани для пошива национальных платьев. Цена за метр ткани составляла 9-15 сомони (1-1,5 доллара), тогда как аналогичные ткани на душанбинских рынках стоят не менее 30 сомони (3,5 доллара) за метр.

"Я покупаю атлас для обеих своих дочерей, они будут очень рады и сошьют себе национальные платья", - сказала "Каравансараю" 40-летняя Фарида Сафиева из Душанбе.

35-летняя Мохира Оттанджанова приобрела себе электрическую плиту за 1500 сомони (177 долларов).

"Аналогичная электрическая плита в душанбинских магазинах стоит не менее 3000-4000 сомони (353-471 долларов), – поделилась она с ‘’Каравансараем''. – Первый раз в жизни приобрела узбекскую продукцию, здесь все очень красиво и выглядит качественно".

Развитие экономического сотрудничества

С момента своего прихода к власти в 2016 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принимал меры для расширения сотрудничества с соседними странами, и эта стратегия начала приносить плоды в 2017 году.

Объем торговли между двумя странами увеличился в 2016 году и неуклонно повышается, сообщают наблюдатели.

Согласно официальным данным Таджикистана, в 2016 году общий объем торговли с Узбекистаном составил свыше 69,2 млн долларов. Эта цифра почти в шесть раз превышает показатели за 2015 год.

Выставка дала импульс развитию торгово-экономических связей между двумя странами, сказал в интервью "Каравансараю" экономический обозреватель Эхсон Шарипов.

"Сейчас мы привозим товары из Дубая, Турции и других стран, в то время как их узбекские аналоги ничем не уступают по качеству и намного дешевле. Импортируя товары из Узбекистана, можно будет сэкономить на перевозке продукции, и таким образом сделать товар более доступным для таджикских потребителей", – говорит он.

Во время проведения ярмарки предприниматели Узбекистана и Таджикистана подписали 20 контрактов на сумму более 35 млн долларов.

В частности, было подписано соглашение на сумму 1,8 млн долларов, в соответствии с которым АК "Узавтосаноат" будет поставлять автозапчасти таджикским компаниям "Лесинвест" и "Тадж Моторс", сообщили в Торгово-промышленной палате Таджикистана.

"Караван-сарай"

Надин Бахром

03.05.17