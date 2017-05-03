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"Караван-сарай": Недавно состоявшаяся выставка-ярмарка способствовала укреплению связей между Узбекистаном и Таджикистаном

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/karavan-s...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424113-ru.html

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4 мая 2017, 10:00       Комментарии

Караван-сарай. Впервые за 25 лет независимости в Таджикистане состоялась Национальная выставка-ярмарка экспортных товаров из Узбекистана.
Наблюдатели положительно отозвались о недавно прошедшей в Душанбе ярмарке узбекской продукции.
Во время выставки, проходившей с 17 по 21 апреля, промышленные компании двух стран подписали 20 документов на общую сумму 35 млн долларов.
"Сотрудничество между Узбекистаном и Таджикистаном предполагает создание нового пути в экономическом развитии, – сказал 17 апреля на открытии выставки председатель правления АО "НВК "Уз Экспоцентр" Иброхим Эргашев. – Это поможет странам разнообразить свой внутренний рынок и благоприятно скажется на развитии и углублении двустороннего товарооборота".
Организаторами выставки стали Торгово-промышленная палата Республики Таджикистан, Торгово-промышленная палата Республики Узбекистан и "Узэкспоцентр". В выставке приняли участие 160 узбекских компаний, заинтересованных в продвижении своей продукции.
Узбекское предприятие демонстрирует электрические плиты. Душанбе, 20 апреля. [Надин Бахром]
На территории торгового центра "Пойтахт-90" были представлены товары текстильной, пищевой продукции, вино-водочной промышленности, а также строительные материалы и другие наименования.
Представленные товары были распроданы в последний день выставки всего за несколько часов.
"Для Таджикистана, дружественные и долгосрочные отношения с Узбекистаном являются исторической необходимостью. Мы готовы принять меры для дальнейшего развития двусторонней торговли", – заявил на открытии выставки председатель Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан Файзиддин Каххорзода.
Предприниматели настроены оптимистично
"Наша компания расширяется, и мы хотим выйти на новый рынок. За четыре дня в Душанбе почти 40 человек выразили свою заинтересованность в сотрудничестве с нами", – сказал Равшанбек Каримов, директор филиала УзАвтопром в городе Андижан.
Его компания стремится стать узнаваемым брендом в Таджикистане, так как, по его словам, предлагает наилучшее соотношение цены и качества.
"Мы рады видеть теплый таджикский прием и надеемся на взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество" , – сказал "Каравансараю" Сухроб Бабаев представитель предприятия "Sharq ipagi durdonasi", (Жемчужина Востока), которое производит и продает национальные шелковые ткани – атлас и адрас.
По окончании ярмарки у них уже был список таджикских компаний, заинтересованных в сотрудничестве.
Таджикских потребителей приятно удивила низкая цена на узбекские товары и их высокое качество
Ярмарку посетили около 50 тысяч жителей Душанбе, и многие из них были приятно удивлены качеством товара и ценами.
В последний день ярмарки у павильона с шелковыми тканями скопились десятки женщин, которые хотели купить себе красочные ткани для пошива национальных платьев. Цена за метр ткани составляла 9-15 сомони (1-1,5 доллара), тогда как аналогичные ткани на душанбинских рынках стоят не менее 30 сомони (3,5 доллара) за метр.
"Я покупаю атлас для обеих своих дочерей, они будут очень рады и сошьют себе национальные платья", - сказала "Каравансараю" 40-летняя Фарида Сафиева из Душанбе.
35-летняя Мохира Оттанджанова приобрела себе электрическую плиту за 1500 сомони (177 долларов).
"Аналогичная электрическая плита в душанбинских магазинах стоит не менее 3000-4000 сомони (353-471 долларов), – поделилась она с ‘’Каравансараем''. – Первый раз в жизни приобрела узбекскую продукцию, здесь все очень красиво и выглядит качественно".
Развитие экономического сотрудничества
С момента своего прихода к власти в 2016 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принимал меры для расширения сотрудничества с соседними странами, и эта стратегия начала приносить плоды в 2017 году.
Объем торговли между двумя странами увеличился в 2016 году и неуклонно повышается, сообщают наблюдатели.
Согласно официальным данным Таджикистана, в 2016 году общий объем торговли с Узбекистаном составил свыше 69,2 млн долларов. Эта цифра почти в шесть раз превышает показатели за 2015 год.
Выставка дала импульс развитию торгово-экономических связей между двумя странами, сказал в интервью "Каравансараю" экономический обозреватель Эхсон Шарипов.
"Сейчас мы привозим товары из Дубая, Турции и других стран, в то время как их узбекские аналоги ничем не уступают по качеству и намного дешевле. Импортируя товары из Узбекистана, можно будет сэкономить на перевозке продукции, и таким образом сделать товар более доступным для таджикских потребителей", – говорит он.
Во время проведения ярмарки предприниматели Узбекистана и Таджикистана подписали 20 контрактов на сумму более 35 млн долларов.
В частности, было подписано соглашение на сумму 1,8 млн долларов, в соответствии с которым АК "Узавтосаноат" будет поставлять автозапчасти таджикским компаниям "Лесинвест" и "Тадж Моторс", сообщили в Торгово-промышленной палате Таджикистана.
"Караван-сарай"
Надин Бахром
03.05.17

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