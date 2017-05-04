18 ветеранам ВОВ из Чуйской области вручили по 10 тыс сомов и продукты

4 мая 2017, 10:04 Комментарии

Бишкек, 4 мая /Кабар/. 18 ветеранам Великой Отечественной войны из Чуйской области вручены конверты (по 10 тыс сомов) и продуктовые пакеты. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представительства правительства КР в Чуйской области.

Каждого ветерана Полпред КР в Чуйской области Бактыбек Кудайбергенов навестил на дому.

Отметим, что всего по Чуйской области осталось 86 ветеранов ВОВ.

"Никакими средствами нельзя измерить потери, заглушить боль и горе в сердцах этих людей. Главными мерилами остаются человеческая память и глубокая благодарность всех поколений", сказал в ходе встречи с ветеранами Б.Кудайбергенов.