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18 ветеранам ВОВ из Чуйской области вручили по 10 тыс сомов и продукты

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/18-vetera...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424111-ru.html

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В каких районах Бишкека и Чуйской области 4 мая отключат электричество

4 мая 2017, 10:04       Комментарии

Бишкек, 4 мая /Кабар/. 18 ветеранам Великой Отечественной войны из Чуйской области вручены конверты (по 10 тыс сомов) и продуктовые пакеты. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представительства правительства КР в Чуйской области.
Каждого ветерана Полпред КР в Чуйской области Бактыбек Кудайбергенов навестил на дому.
Отметим, что всего по Чуйской области осталось 86 ветеранов ВОВ.
"Никакими средствами нельзя измерить потери, заглушить боль и горе в сердцах этих людей. Главными мерилами остаются человеческая память и глубокая благодарность всех поколений", сказал в ходе встречи с ветеранами Б.Кудайбергенов.

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