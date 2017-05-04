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В Бишкеке состоится премьера фильма казахстанского режиссера А.Сатаева "Районы"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424110-ru.html

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4 мая 2017, 10:11       Комментарии

Бишкек, 4 мая /Кабар/. В Бишкеке 25 мая состоится премьера фильма "Районы" казахстанского режиссера Акана Сатаева. Оператор-постановщик, Народный артист Кыргызстана Хасан Кадыралиев.
Жанр фильма – криминальная драма.
Синопсис:
1987 год, действие происходит в Алма-ата. Главный герой фильма - 16-летний Арсен переезжает из пригорода в центр Алма-аты и идет в новую школу. Его одноклассники оказываются активными участниками так называемых "районовских движений". Арсен сталкивается с уличной, подростковой иерархией и насилием. И перед ним встает выбор: стать как все или остаться верным самому себе.
Список актеров: Эльтерес Нуржанов, Шарип Серик, Нурик Калдыбеков, Сануржан Сулейменов, Владимир Логинов, Марйам Сатаева, Женис Омаров, Асель Сагатова, Жандос Айбасов, Азиз Бейшеналиев, Жанна Куанышева, Гульнар Дусматова.
Акан Сатаев основатель киностудии Sataifilm. По итогам 2014 года народным голосованием был признан лучшим деятелем киноиндустрии Казахстана, став лауреатом Национальной Премии "Народный любимец года".
В 2016 году основал фонд Astana Film Found, целью которого является поддержка казахстанских молодых режиссёров и массовый выпуск малобюджетного авторского кино. За 2016 год снял два полнометражных фильма: "Районы", криминальная драма о жизни подростков в СССР, и "Дорога к матери" - историческое кино, рассказывающее о периоде коллективизации, Великой отечественной войне и послевоенных годах в Казахстане.

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