С начала года в Кыргызстане произошло 2,2 тыс. ЧС, в которых погибли 100 человек, - Ж.Разаков

4 мая 2017, 9:55 Комментарии

С начала года в Кыргызстане произошло 2 тыс. 235 чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Об этом 4 мая на заседании Жогорку Кенеша сообщил вице-премьер-министр Жениш Разаков.

По его словам, за аналогичный период 2016 года зарегистрировано 35 фактов ЧС.

"В результате ЧС в этом году погибли 100 граждан. В прошлом году 10 тыс. 152 человека спасены сотрудниками Министерства чрезвычайных ситуаций, в 2016 году - 160", - сказал вице-премьер.

Ущерб от чрезвычайных ситуаций составил 266 млн сомов (в 2016 году - 37 млн).