В Кыргызстане с начала 2017 года зарегистрированы 134 факта схода оползней, 34 человека погибли, 68 спасены

4 мая 2017, 10:01 Комментарии

В Кыргызстане с начала 2017 года зарегистрированы 134 факта схода оползней. Об этом 4 мая на заседании Жогорку Кенеша сообщил вице-премьер-министр Жениш Разаков.

По его словам, за 26 лет всего было 518 фактов.

"Объем грязевых масс, сошедших в 2017 году, составил более 81 млн кубометров. Под оползнем погибли 34 человека, 68 спасены", - отметил член правительства.

Ж.Разаков остановился на оползне, сошедшем в селе Аюу Узгенского района, под которым остались 11 домов и погибли 24 человека. "К настоящему времени найдены тела 8 человек. Аппарат президента выделил родственникам погибших 100 тыс. сомов, из фонда правительства выделено по 70 тыс. сомов", - добавил он.