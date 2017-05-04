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В Кыргызстане с начала 2017 года зарегистрированы 134 факта схода оползней, 34 человека погибли, 68 спасены

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424108-ru.html

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4 мая 2017, 10:01       Комментарии

В Кыргызстане с начала 2017 года зарегистрированы 134 факта схода оползней. Об этом 4 мая на заседании Жогорку Кенеша сообщил вице-премьер-министр Жениш Разаков.
По его словам, за 26 лет всего было 518 фактов.
"Объем грязевых масс, сошедших в 2017 году, составил более 81 млн кубометров. Под оползнем погибли 34 человека, 68 спасены", - отметил член правительства.
Ж.Разаков остановился на оползне, сошедшем в селе Аюу Узгенского района, под которым остались 11 домов и погибли 24 человека. "К настоящему времени найдены тела 8 человек. Аппарат президента выделил родственникам погибших 100 тыс. сомов, из фонда правительства выделено по 70 тыс. сомов", - добавил он.

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