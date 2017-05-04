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Сирийская оппозиция временно покинула переговоры в Астане

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359348_si...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424106-ru.html

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Переговоры по Сирии в Астане пройдут в закрытом формате

4 мая 2017, 9:34       Комментарии

Представители сирийской оппозиции приостановили свое участие в очередном раунде мирных переговоров в Астане в знак протеста против продолжающихся бомбардировок, сообщает информационное агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на источники.
"Делегация повстанцев приостанавливает встречи из-за ожесточенных авиаударов по мирным жителям. Приостановка участия будет продолжаться до тех пор, пока обстрелы не прекратятся во всей Сирии", - сообщил AFP в Астане источник из числа повстанцев.
Директор департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Казахстана Айдарбек Туматов заявил, что сирийская оппозиция примет участие в мирных переговорах в Астане на их второй день.
По словам Туматова, представители вооруженной сирийской оппозиции покинули место проведения переговоров после того, как провели встречу со спецпредставителем ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой и представителями делегации США. Он добавил, что в четверг, во второй день очередного раунда переговоров в Астане, представители повстанцев примут участие "во всех встречах". Дипломат сообщил, что для участия в переговорах в Астану приехали 19 человек из более десятка оппозиционных группировок.
Встречи в Астане 3 мая прошли в закрытом формате. 4 мая ожидается пленарное заседание и итоговая пресс-конференция.

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