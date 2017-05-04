В селе Аюу число найденных тел погибших из-за оползня достигло 8 человек

4 мая 2017, 9:38 Комментарии

В селе Аюу Узгенского района Ошской области нашли тела еще троих погибших в результате схода оползня. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

3 мая в 17.40 спасатели из горной массы извлекли тела двух девочек (2003 г.р. и 2007 г.р.). Чуть позже в 18.10 на месте схода оползня был обнаружен труп несовершеннолетнего парня 2000 г.р.

Таким образом спасатели нашли на данное время 8 тел. Поиски продолжаются.

Напомним, 29 апреля, около 7.20 утра в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области сошедший оползень накрыл семь жилых домов. По данным МЧС, один из домов был нежилым, в остальных шести домах находились 24 человека, среди них 9 детей.

40 семей, которые проживают на оползнеопасном участке, были эвакуированы. Семьям погибших и пострадавших оказана материальная помощь из средств президентского фонда социальной защиты.

Вечером того же дня в селе Курбу-Таш Узгенского района сошедший оползень накрыл еще три дома.