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Двадцать таджикских журналистов попросили убежища за рубежом

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359349_dv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424104-ru.html

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4 мая 2017, 9:38       Комментарии

Двадцать таджикских журналистов покинули пределы республики по различным причинам, в том числе из-за давления властей. Об этом сообщила глава Коалиции женщин-журналистов Таджикистана Мухайё Нозимова на встрече 3 мая по итогам опроса среди представителей СМИ.
Нозимова сообщила, что они поговорили с коллегами за пределами страны, чтобы узнать причины их выезда. "Были названы разные причины – давление властей, отсутствие свободы слова, отсутствие поддержки журналистов со стороны владельцев СМИ, отсутствие единого института по защите представителей масс-медиа и низкий уровень заработной платы", - сказала она.
"Когда ты чувствуешь, что тебя хотят использовать для "очернения", когда журналистику превращают в площадку для сплетен и клеветы, когда не остается рядом единомышленников, когда деятельность независимых СМИ находится под полным контролем властей, стоит ли говорить о свободе слова?" - сказала она.
Отдельные участники встречи говорили о том, что, скорее всего, перечисленные выше причины не соответствуют действительности. Главный редактор независимой газеты "Миллат" Адолат Мирзо сказала, что таджикские журналисты, о которых идет речь, остались не у дел, поэтому решили перебраться в другие страны.

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