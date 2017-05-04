Двадцать таджикских журналистов попросили убежища за рубежом

4 мая 2017, 9:38 Комментарии

Двадцать таджикских журналистов покинули пределы республики по различным причинам, в том числе из-за давления властей. Об этом сообщила глава Коалиции женщин-журналистов Таджикистана Мухайё Нозимова на встрече 3 мая по итогам опроса среди представителей СМИ.

Нозимова сообщила, что они поговорили с коллегами за пределами страны, чтобы узнать причины их выезда. "Были названы разные причины – давление властей, отсутствие свободы слова, отсутствие поддержки журналистов со стороны владельцев СМИ, отсутствие единого института по защите представителей масс-медиа и низкий уровень заработной платы", - сказала она.

"Когда ты чувствуешь, что тебя хотят использовать для "очернения", когда журналистику превращают в площадку для сплетен и клеветы, когда не остается рядом единомышленников, когда деятельность независимых СМИ находится под полным контролем властей, стоит ли говорить о свободе слова?" - сказала она.

Отдельные участники встречи говорили о том, что, скорее всего, перечисленные выше причины не соответствуют действительности. Главный редактор независимой газеты "Миллат" Адолат Мирзо сказала, что таджикские журналисты, о которых идет речь, остались не у дел, поэтому решили перебраться в другие страны.