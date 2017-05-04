Ректорат и профком КГМА оказали материальную помощь ветеранам ВОВ и тыла

4 мая 2017, 9:21 Комментарии

Бишкек, 4 мая /Кабар/. В актовом зале Медакадемии Кыргызстана имени И.К. Ахунбаева 3 мая 2017 года состоялось честовование ветеранов Великой Отечественной войны и труженников тыла. Об этом сообщает пресс-служба КГМА.

Перед приглашёнными гостями -ветеранами, а также преподавателями и студентами с поздравительной речью выступила ректор вуза, профессор Индира Кудайбергенова. В честь участников ВОВ и труженников тыла студенты КГМА дали концерт, составленный из песен и плясок военных лет, а также из музыкальных композиций патриотической тематики.

Приказом ректора ветеранам, поработавшим в прошлом в Медакадемии были выплачены премии в размере 10 тыс. сомов, а в профкоме сотрудников вуза им вручили по пять тыс. сомов и подарки.