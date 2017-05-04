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Ректорат и профком КГМА оказали материальную помощь ветеранам ВОВ и тыла

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/rektorat-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424102-ru.html

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4 мая 2017, 9:21       Комментарии

Бишкек, 4 мая /Кабар/. В актовом зале Медакадемии Кыргызстана имени И.К. Ахунбаева 3 мая 2017 года состоялось честовование ветеранов Великой Отечественной войны и труженников тыла. Об этом сообщает пресс-служба КГМА.
Перед приглашёнными гостями -ветеранами, а также преподавателями и студентами с поздравительной речью выступила ректор вуза, профессор Индира Кудайбергенова. В честь участников ВОВ и труженников тыла студенты КГМА дали концерт, составленный из песен и плясок военных лет, а также из музыкальных композиций патриотической тематики.
Приказом ректора ветеранам, поработавшим в прошлом в Медакадемии были выплачены премии в размере 10 тыс. сомов, а в профкоме сотрудников вуза им вручили по пять тыс. сомов и подарки.

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