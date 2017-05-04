ОшГУ начал плодотворное сотрудничество с Кадисским университетом

4 мая 2017, 9:26 Комментарии

Бишкек, 4 мая /Кабар/. По приглашению университета Кадис ректор ОшГУ Каныбек Исаков с 22 по 28 апреля 2017 года совершил визит в Испанию.

В ходе визита, он он ознакомился с работой Университета Кадиса и провел ряд продуктивных встреч.

Кроме этого, ректор ознакомился с системой образования, образовательными базами данных университета, а также встретился с кыргызскими студентами, получающие степень бакалавра и магистра.

В рамках визита ректор К.Исаков встретился с Хакинто Эспиноса Гарсия, деканом словесности и философии, директором MA и PhD департамента Розарио Фернанде Галас, с Рафаэлем Велез Нунезом, директором департамента академической мобильности, с Хуаном Карлосом Гарсия Галиндо, генеральным директором департамента международных отношений, а также деканом факультета лингвистики Франсиско Рубио Куенка и деканом факультета экономики. В рамках встречи были обсуждены вопросы сотрудничества.

Во время официальной встречи с ректором испнского Университета Кадис, Эдуардо Гонсалес Мазо была представлена информация об Ошском государственном университете, о работе международного отдела, а также было рассказано подробно об экспорте образования.

В целях расширения совместного сотрудничества между Университетом Кадиса и ОшГУ, на основе двусторонних переговоров была достигнута договоренность об открытии совместного кыргызско-европейского факультета. Также был затронут вопрос открытия кафедры испанского языка, создания совместных образовательных программ для студентов, аспирантов и PhD (на английском и испанском языках) на основе двойного диплома, на базе данного факультета, а также открытие Испанского Центра при ОшГУ.

Для дальнейшего расширения сотрудничества во всех областях, каждый год более 30 студентов поедут учиться в университет Кадиса в рамках академической мобильности, а также преподаватели, профессора из обоих университетов будут стажироваться в университете-партнере.

Следует отметить, что Ошский государственный университет сотрудничает с университетом Кадиса в Испании, в рамках программы Erasmus+, и каждый год студенты ВУЗа отправляются туда на учебу на 1 семестр. В этом году в целях расширения отношений, ректор ОшГУ получил специальное приглашение от Университета Кадис.