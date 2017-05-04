"Керемет коч" воспитал отечественную анимацию – создатели мультфильма

4 мая 2017, 9:40 Комментарии

Бишкек, 4 мая /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Мультипликационный сериал "Керемет коч" (Волшебное путешествие) отпраздновал свое десятилетие в кругу своих юных зрителей. Мероприятие по случаю первого юбилея создатели детского анимационного проекта провели вечером 3 мая в кинотеатре "Бета Макс" в Бишкеке.

В ходе празднования первого юбилея "Керемет коч" его создатели поделились с гостями о секретах телевизионного закулисья.

"Наши маленькие герои Актан, Акылай и ослик Такай 10 лет назад отправились в большое путешествие, и вся наша команда создателей мультфильма последовали по их пути. Мы все учились вместе с героями и старались создавать такие истории, чтобы детям действительно было интересно смотреть и познавать новые вещи. Весь процесс создания мультфильма также оказал ощутимое влияние на развитие мультипликации в Кыргызстане. Для нас всех этот проект имеет большое значение, потому что именно он стал толчком развитию анимационного искусства в стране, воспитав многих специалистов в данной сфере", - поделилась одна из сценаристов мультсериала Светлана Чернова.

Поздравить своих коллег по цеху пришла также Адеми Кулмамбетова, чьим голосом говорит героиня Акылай.

"Керемет коч" оставил в моем детстве незабываемые воспоминания. Он наполнил его морем позитива и сделал его невероятно интересным. Для меня было очень познавательно участвовать в таком масштабном проекте, и я надеюсь, что юные зрители получают от просмотра мультфильма такие же впечатления, которые были испытаны когда-то мной самой", - рассказала о своем опыте в проекте А. Кулмамбетова.

Символичным стало и то, что первая серия нового сезона мультфильма началась историей о Дне рождении Акылай. Также новый сезон обещает постоянным зрителям знакомство с новыми персонажами, которые, как и прежде, будут учить детей о ценностях дружбы и хорошего воспитания.

Как сообщила глава ЮНИСЕФ в Кыргызстане Юкиэ Мокуо, в течение прошедших 10 лет было создано более 500 серий мультфильма "Керемет коч". В 2017-году создатели анимационного сериала планируют выпустить еще 10 новых мультфильмов. С целью большего вовлечения родителей в участие жизни детей создатели мультсериала с 6 мая начнут организовывать бесплатные показы каждую субботу в 11.00 утра в столичном кинотеатре "Бета Макс". В скором времени планируется распространить подобное сотрудничество и с кинотеатрами в регионах Кыргызстана и, тем самым, расширить радиус открытых показов.

"Мне очень приятно видеть в зале детей со своими родителями. Обнимайте чаще своих детей, проводите больше времени с ними, чтобы они выросли здоровыми и успешными. Дети наше будущее. Давайте объединим наши усилия в интересах наших детей. Мы хотим, чтобы родители проводили больше времени со своими чадами, потому что развитие детей в раннем возрасте очень важно", - заключила Ю. Мокуо.

На мероприятии присутствовало много юных поклонников сериала, и, в этой связи, редакция ИА "Кабар" решила поинтересоваться, какую поддержку оказывает данный мультфильм в воспитании ребенка. Вопрос был адресован маме четверых детей Нурхан Толобековой: "Керемет коч" мы смотрим все 10 лет, потому как наш папа, Нурдин Толобеков, является одним из его создателей. В силу того, что он занимается звукорежиссурой данного проекта, наши дети уже с момента рождения песен героев заучивают их и поют на свой лад. В воспитании же детей истории, отраженные в жизни телегероев, оказывают хорошую поддержку, потому что дети сами видят и понимают, что хорошо, а что плохо, и родителям даже не приходится лишний раз это объяснять. Но самое главное, что мультфильм готовится на кыргызском языке. Я думаю, в этом заключается его главная особенность: это помогает расширить целевой обхват аудитории, а также способствует развитию культуры родного языка среди подрастающего поколения".

Мультфильм "Керемет коч" был инициирован Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в 2006 году, а с 2007 года транслировался на национальном канале КТРК и региональных каналах, чтобы стимулировать раннее развитие детей через образовательно-познавательный материал на кыргызском языке.

Согласно исследованию университета Квинс (Queen’s University, Belfast), 98 процентов детей в возрасте от 3 до 6 лет, смотревшие мультфильм, любили его главных героев, а также перенимали поведение, которое им транслировали герои. Оценка показала, что мультфильм помог детям приобрести простые навыки, скорректировать поведение, научиться распознавать буквы, малыши лучше стали говорить и хорошо подготовились к школе. Мультфильм так же был адаптирован на турецкий язык и показан на канале TRT AVAZ.