Доллар США: 67.6850 (-0.065) 
Евро: 73.8579 (-0.1048) 
Золото: 40.32 $/гр (-0.05) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В с.Аюу, где сошел оползень, полностью восстановлено электроснабжениеВ с.Аюу, где сошел оползень, полностью восстановлено электроснабжениеВ селе Аюу число найденных тел погибших из-за оползня достигло 8 человекВ селе Аюу число найденных тел погибших из-за оползня достигло 8 человек

ГРС: В новых паспортах автоматически будут содержаться ключи от ЭЦП со сроком действия на 3 года

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/grs-v-nov...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424099-ru.html

Похожие новости

Чем хороши биометрические паспорта — разъяснения ГРС

МВД Катара и Кыргызстана обсудили вопросы противодействия киберпреступности и незаконному обороту наркотиков

ГРС: В новых паспортах автоматически будут содержаться ключи от электронной цифровой подписи со сроком действия 3 года

Секретариат Совбеза: Целесообразно делегировать часть функций общественного контроля в сфере противодействия коррупции общественным советам при госорганах

ГРС: Обладатели новых паспортов получат ключи электронной цифровой подписи

4 мая 2017, 9:40       Комментарии

Бишкек, 4 мая /Кабар/. В связи с многочисленными вопросами граждан по вопросу электронной цифровой подписи Государственная регистрационная служба разъясняет следующее.
Новые идентификационные карты содержат электронный чип (микросхему), в котором записаны персональные и биометрические данные владельца и электронная подпись, которая равноценна с собственноручной. Таким образом, все граждане, получившие новые ID-карты, будут иметь возможность пользоваться различными видами электронных услуг, основанных на применении электронной подписи.
В рамках перехода на электронные идентификационные карты, Государственной регистрационной службой, как уполномоченным органом по созданию единой инфраструктуры и реализации политики в области электронной цифровой подписи согласно Постановления Правительства КР от 3 апреля 2017 года №199, проведена большая работа по реорганизации деятельности удостоверяющих центров и приведению их в соответствие с требованиями действующего законодательства, где также проведена полная модернизация аппаратно-программного комплекса.
Отныне, каждый гражданин при получении паспорта нового образца 2017 года автоматически будет получать бесплатно ключи электронной цифровой подписи со сроком действия - 3 года. После истечения срока действия ключа, новую электронную подпись, можно получить в любом Центре обслуживания населения. Для юридических лиц, стоимость электронной подписи будет снижена и составит 300 сом в год.
Новая идентификационная карта будет служить инструментом для удостоверения личности в электронных системах, будь это коммерческий банк или нотариус, или получение госуслуги не выходя из дома.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум