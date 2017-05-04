ГРС: В новых паспортах автоматически будут содержаться ключи от ЭЦП со сроком действия на 3 года

4 мая 2017, 9:40 Комментарии

Бишкек, 4 мая /Кабар/. В связи с многочисленными вопросами граждан по вопросу электронной цифровой подписи Государственная регистрационная служба разъясняет следующее.

Новые идентификационные карты содержат электронный чип (микросхему), в котором записаны персональные и биометрические данные владельца и электронная подпись, которая равноценна с собственноручной. Таким образом, все граждане, получившие новые ID-карты, будут иметь возможность пользоваться различными видами электронных услуг, основанных на применении электронной подписи.

В рамках перехода на электронные идентификационные карты, Государственной регистрационной службой, как уполномоченным органом по созданию единой инфраструктуры и реализации политики в области электронной цифровой подписи согласно Постановления Правительства КР от 3 апреля 2017 года №199, проведена большая работа по реорганизации деятельности удостоверяющих центров и приведению их в соответствие с требованиями действующего законодательства, где также проведена полная модернизация аппаратно-программного комплекса.

Отныне, каждый гражданин при получении паспорта нового образца 2017 года автоматически будет получать бесплатно ключи электронной цифровой подписи со сроком действия - 3 года. После истечения срока действия ключа, новую электронную подпись, можно получить в любом Центре обслуживания населения. Для юридических лиц, стоимость электронной подписи будет снижена и составит 300 сом в год.

Новая идентификационная карта будет служить инструментом для удостоверения личности в электронных системах, будь это коммерческий банк или нотариус, или получение госуслуги не выходя из дома.