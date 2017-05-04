Доллар США: 67.6850 (-0.065) 
Евро: 73.8579 (-0.1048) 
Золото: 40.32 $/гр (-0.05) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Ректорат и профком КГМА оказали материальную помощь ветеранам ВОВ и тылаРекторат и профком КГМА оказали материальную помощь ветеранам ВОВ и тылаТрагедия в Узгене: нашли тело 17-летнего подросткаТрагедия в Узгене: нашли тело 17-летнего подростка

Некоторые кыргызстанские купюры на аукционах стоят тысячи рублей

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424098-ru.html

Похожие новости

Жительница Колумбии из жадности съела девять тысяч долларов

Кыргызстанские компании пригласили на строительную выставку в Стамбуле

"Евразия.Эксперт": Некоторые страны Евразии опасаются Экономического пояса Шелкового пути – китайский аналитик

В Бишкеке в связи с ремонтом инженерных сетей закрыты некоторые улицы - мэрия

В некоторых районах Бишкека в среду не будет света

4 мая 2017, 9:13       Комментарии

БИШКЕК, 4 мая - Sputnik. На зарубежном интернет-аукционе стоимость некоторых кыргызстанских банкнот доходит до нескольких тысяч рублей.
Например, памятные купюры номиналом 100 и 200 сомов стоят на аукционе "Мешок" 2,5 тысячи рублей.
Как сообщается на официальном сайте Национального банка КР, в 2014 году в честь 150-летия Токтогула Сатылганова и 100-летия Алыкула Осмонова были выпущены памятные банкноты номиналом 100 и 200 сомов.
Их можно узнать по памятным надписям: "Токтогулга 150 жыл" (на 100-сомовой купюре) и "Алыкул Осмоновго 100 жыл" (на 200-сомовой). На каждой из них серийный номер начинается с аббревиатуры, состоящей из инициалов. Всего выпущено 6 тысяч купюр, они имеют статус официального платежного средства на территории Кыргызстана.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум