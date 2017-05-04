Некоторые кыргызстанские купюры на аукционах стоят тысячи рублей

4 мая 2017, 9:13 Комментарии

БИШКЕК, 4 мая - Sputnik. На зарубежном интернет-аукционе стоимость некоторых кыргызстанских банкнот доходит до нескольких тысяч рублей.

Например, памятные купюры номиналом 100 и 200 сомов стоят на аукционе "Мешок" 2,5 тысячи рублей.

Как сообщается на официальном сайте Национального банка КР, в 2014 году в честь 150-летия Токтогула Сатылганова и 100-летия Алыкула Осмонова были выпущены памятные банкноты номиналом 100 и 200 сомов.

Их можно узнать по памятным надписям: "Токтогулга 150 жыл" (на 100-сомовой купюре) и "Алыкул Осмоновго 100 жыл" (на 200-сомовой). На каждой из них серийный номер начинается с аббревиатуры, состоящей из инициалов. Всего выпущено 6 тысяч купюр, они имеют статус официального платежного средства на территории Кыргызстана.