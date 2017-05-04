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Кыргызстанские компании пригласили на строительную выставку в Стамбуле

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424097-ru.html

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4 мая 2017, 9:25       Комментарии

БИШКЕК, 4 мая - Sputnik. На международную строительную выставку TurkeyBuild 2017 приглашают компании из Кыргызстана, сообщила Торгово-промышленная плата КР.
Выставка под патронажем Министерства экономики Турции пройдет в Стамбуле с 23 по 27 мая. Расходы представителей кыргызстанских фирм частично берет на себя принимающая сторона.
TurkeyBuild - старейшая выставка в Турции, одно из самых впечатляющих событий строительного сектора промышленности страны. Производители традиционно демонстрируют здесь автоматические дверные, светозащитные и охранные системы, электрику, лифты и многое другое.

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