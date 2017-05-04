Кыргызстанские компании пригласили на строительную выставку в Стамбуле

4 мая 2017, 9:25 Комментарии

БИШКЕК, 4 мая - Sputnik. На международную строительную выставку TurkeyBuild 2017 приглашают компании из Кыргызстана, сообщила Торгово-промышленная плата КР.

Выставка под патронажем Министерства экономики Турции пройдет в Стамбуле с 23 по 27 мая. Расходы представителей кыргызстанских фирм частично берет на себя принимающая сторона.

TurkeyBuild - старейшая выставка в Турции, одно из самых впечатляющих событий строительного сектора промышленности страны. Производители традиционно демонстрируют здесь автоматические дверные, светозащитные и охранные системы, электрику, лифты и многое другое.