Чем хороши биометрические паспорта — разъяснения ГРС

4 мая 2017, 8:59 Комментарии

БИШКЕК, 4 мая - Sputnik. В биометрических паспортах автоматически будут содержаться ключи от электронной цифровой подписи со сроком действия 3 года, сообщила пресс-служба Государственной регистрационной службы.

Новые виды документов, удостоверяющих личность, начали выдавать 1 мая. Граждане Кыргызстана смогут получить биометрические электронные паспорта бесплатно с 1 мая по 31 декабря.

В ГРС сообщили, что новые идентификационные карты содержат электронный чип (микросхему), в котором записаны персональные и биометрические данные владельца и электронная подпись, равноценная собственноручной. Таким образом, все граждане, получившие новые ID-карты, будут иметь возможность пользоваться различными видами электронных услуг, основанных на применении электронной подписи.

Отныне каждый гражданин КР при получении паспорта образца 2017 года автоматически будет получать бесплатно ключи электронной цифровой подписи со сроком действия 3 года, сообщили в ведомстве.

После истечения этого срока новую электронную подпись можно получить в любом центре обслуживания населения. Для юридических лиц стоимость электронной подписи будет снижена и составит 300 сомов в год.

Новая идентификационная карта будет служить инструментом удостоверения личности в электронных системах, будь то коммерческий банк, нотариус или получение госуслуг на дому.