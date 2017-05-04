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Прогноз погоды: в Бишкеке наконец-то весна?

Источник:
http://knews.kg/2017/05/progno...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424094-ru.html

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В каких районах Бишкека и Чуйской области 4 мая отключат электричество

4 мая 2017, 8:56       Комментарии

По данным Кыргызгидромета, 4-6 мая без осадков Ветер юго-восточный 2-7 м/с.
<table border="1"> <tr> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10…12</td> <td>24…26</td> <td>11…13</td> <td>25…27</td> <td>12…14</td> <td>26…28</td> <td></td> </tr> </table>

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