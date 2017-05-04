Прогноз погоды: в Бишкеке наконец-то весна?

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Источник:http://knews.kg/2017/05/progno...
Ссылка на новость:http://www.for.kg/news-424094-ru.html
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4 мая 2017, 8:56 Комментарии
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