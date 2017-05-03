Бишкек укрепляет берега русла реки Ала-Арча

4 мая 2017, 8:22 Комментарии

В Бишкеке проводятся берегоукрепительные работы русла реки Ала-Арча. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.

Глава Первомайской районной администрации Аскербек Алиев совместно с начальником ОМЧС района С. Чоноевым ознакомился с ходом проводимых берегоукрепительных работ русла реки Ала-Арча и проведением работ по выравниванию дорог в Заводском поселке.

Аким дал поручение соответствующим службам вести постоянный мониторинг русла реки. Работа в данном направлении продолжается.