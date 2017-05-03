Доллар США: 67.6850 (-0.065) 
Евро: 73.8579 (-0.1048) 
Золото: 40.32 $/гр (-0.05) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

МВД Катара и Кыргызстана обсудили вопросы противодействия киберпреступности и незаконному обороту наркотиковМВД Катара и Кыргызстана обсудили вопросы противодействия киберпреступности и незаконному обороту наркотиковВ Китае нашли нетронутые могилы гунновВ Китае нашли нетронутые могилы гуннов

Бишкек укрепляет берега русла реки Ала-Арча

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359343_bi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424093-ru.html

Похожие новости

Прогноз погоды: в Бишкеке наконец-то весна?

Без осадков — погода в Бишкеке на 4 мая

Школьники Бишкека высыпали кыргызскую землю на могилу Панфилова в РФ

Эксперт: Мы потеряли прежний зеленый Бишкек

В каких районах Бишкека и Чуйской области 4 мая отключат электричество

4 мая 2017, 8:22       Комментарии

В Бишкеке проводятся берегоукрепительные работы русла реки Ала-Арча. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.
Глава Первомайской районной администрации Аскербек Алиев совместно с начальником ОМЧС района С. Чоноевым ознакомился с ходом проводимых берегоукрепительных работ русла реки Ала-Арча и проведением работ по выравниванию дорог в Заводском поселке.
Аким дал поручение соответствующим службам вести постоянный мониторинг русла реки. Работа в данном направлении продолжается.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум