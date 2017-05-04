Муниципальные служащие учатся говорить на кыргызском языке

4 мая 2017, 8:44 Комментарии

Муниципальные служащие прошли обучающие семинары по делопроизводству на государственном языке. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.

Отделом развития государственного языка столичного муниципалитета для сотрудников Бишкекского управления министерства финансов КР, Свердловской и Октябрьской районной администрации, Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора г. Бишкек, городской дезинфекционной станции, службы оперативного реагирования "185", драматического театра им. А. Умуралиева, МП "Пекарня", Бишкекского троллейбусного управления, были проведены обучающие семинары по реализации Закона КР "О государственном языке КР", по ведению делопроизводства на государственном языке и подготовке к тестированию "Кыргызтест".

Обучающие семинары проводятся в рамках реализации Закона КР "О государственном языке Кыргызской Республики", Указа Президента КР "О национальной программе развития государственного языка и совершенствования языковой политики в республике на 2014-2020 годы" и постановления Коллегии мэрии г. Бишкек от 5 сентября 2016 года №11пк.