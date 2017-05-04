Negatiff: Певице А.Жайнаковой ужесточили меру наказания, шок депутатов СДПК от поступка коллеги и сильное землетрясение

4 мая 2017, 8:11 Комментарии

Доброе утро, читатели АКИpress. Представляем вам негативные новости за минувшие сутки, которые вы могли пропустить. Депутаты СДПК в шоке, - И.Омуркулов о поступке коллеги Ж.Мусабековой, которая якобы угрожает журналисту расправой Суд второй инстанции ужесточил наказание для певицы А.Жайнаковой - 4 года условно вместо штрафа В Жалал-Абаде женщина родила в туалете, а новорожденный провалился в выгребную яму. Позже стали известны подробности произошедшего. Новорожденный умер в больнице. На дороге Бишкек-Ош бензовоз слетел с горы В Москве женщина заказала изнасилование беременной любовницы мужа - уроженки Кыргызстана Девушка сорвала занесенные в Красную книгу цветы Айгуль, соцсети требуют наказать ее

Два человека госпитализированы в инфекционку с клещевым энцефалитом В Екатеринбурге таксист отверткой убил пассажира-уроженца Кыргызстана. МИД прокомментировал по факту убийства.

Сила землетрясения на кыргызско-таджикской границе составила в эпицентре 6-7 баллов, в Бишкеке ощущались 2-3-балльные толчки. Позже повторное землетрясение произошло, уже на территории Кыргызстана.

В Чон-Алайском районе в результате землетрясения стена сарая придавила человека 3-4 года назад 60-летний мужчина довел свою молодую жену до самоубийства, - КЦ "Сезим".

После Верховный суд ответил по делу о доведении до самоубийства молодой девушки

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