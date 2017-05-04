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Negatiff: Певице А.Жайнаковой ужесточили меру наказания, шок депутатов СДПК от поступка коллеги и сильное землетрясение

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424090-ru.html

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