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МВД Катара и Кыргызстана обсудили вопросы противодействия киберпреступности и незаконному обороту наркотиков

 

Фотографии: akipress.kg

   

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424089-ru.html

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4 мая 2017, 8:23       Комментарии

В Бишкек с рабочим визитом прибыла делегация МВД Катара во главе с начальником Департамента по противодействию экономическим и кибер преступлениями МВД Катара Али Хасан Аль-Кубайси.
Как сообщили в пресс-службе МВД, делегацию встретил замминистра внутренних дел Данияр Абдыкаровым. Стороны обсудили такие вопросы, как противодействие организованной преступности и киберпреступности, борьба с незаконным оборотом наркотиков и отмыванием денег, борьба с терроризмом, особое внимание уделено вопросам борьбы с преступностью в сфере информационных технологий.
Наряду с этим стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества, в число которых входит сотрудничество в борьбе с международной преступностью, обмен опытом в правоохранительной сфере, а также перспективные направления практического взаимодействия между МВД Кыргызстана и Катаром.
В свою очередь представители МВД Катар подчеркнули заинтересованность катарской стороны в сотрудничестве с Кыргызстаном, в том числе в сфере обеспечения безопасности.
Делегация МВД Катар посетили ряд структурных подразделений Министерства внутренних дел, в частности экспертно-криминалистический центр МВД, управление оперативного анализа, главное управления информационных технологий, службу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и центром оперативного реагирования "102" ГУВД города Бишкек. Гости ознакомились с их деятельностью, техническим оснащением и методами раскрытия преступлений.
Также катарской делегации была предоставлена возможность узнать, каким образом организована оперативная-служебная деятельность подразделений МВД Кыргызстана по вопросам сотрудничества в области безопасности, а также перспективные направления практического взаимодействия.

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