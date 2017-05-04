МВД Катара и Кыргызстана обсудили вопросы противодействия киберпреступности и незаконному обороту наркотиков

4 мая 2017, 8:23 Комментарии

В Бишкек с рабочим визитом прибыла делегация МВД Катара во главе с начальником Департамента по противодействию экономическим и кибер преступлениями МВД Катара Али Хасан Аль-Кубайси.

Как сообщили в пресс-службе МВД, делегацию встретил замминистра внутренних дел Данияр Абдыкаровым. Стороны обсудили такие вопросы, как противодействие организованной преступности и киберпреступности, борьба с незаконным оборотом наркотиков и отмыванием денег, борьба с терроризмом, особое внимание уделено вопросам борьбы с преступностью в сфере информационных технологий.

Наряду с этим стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества, в число которых входит сотрудничество в борьбе с международной преступностью, обмен опытом в правоохранительной сфере, а также перспективные направления практического взаимодействия между МВД Кыргызстана и Катаром.

В свою очередь представители МВД Катар подчеркнули заинтересованность катарской стороны в сотрудничестве с Кыргызстаном, в том числе в сфере обеспечения безопасности.

Делегация МВД Катар посетили ряд структурных подразделений Министерства внутренних дел, в частности экспертно-криминалистический центр МВД, управление оперативного анализа, главное управления информационных технологий, службу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и центром оперативного реагирования "102" ГУВД города Бишкек. Гости ознакомились с их деятельностью, техническим оснащением и методами раскрытия преступлений.

Также катарской делегации была предоставлена возможность узнать, каким образом организована оперативная-служебная деятельность подразделений МВД Кыргызстана по вопросам сотрудничества в области безопасности, а также перспективные направления практического взаимодействия.