К Дню Победы: Генштаб вручает ветеранам по 5 тыс сомов

4 мая 2017, 8:26 Комментарии

БИШКЕК, 4 мая - Sputnik. Генеральный штаб Вооруженных сил страны и Госкомитет по делам обороны адресно поздравят ветеранов Великой Отечественной войны в Бишкеке, сообщила пресс-служба ГШ.

Руководители военных ведомств 3 мая посетили на дому 14 ветеранов ВОВ. Военнослужащие поблагодарили аксакалов за подвиг в тяжелые военные годы, вручили каждому денежную помощь в размере 5 тысяч сомов и пригласили на праздничные мероприятия в День Победы с участием первых лиц государства, ветеранов, горожан и гостей столицы.

9 мая Генеральный штаб проведет митинг-реквием в память о жертвах Великой Отечественной войны. Мероприятие будет проходить на площади Победы.

"Там же будут развернуты палатки для ветеранов с традиционным угощением - солдатской кашей и фронтовыми ста граммами и организована экспозиция военной техники. Завершится празднование большим концертом отдельного военно-показательного оркестра Генерального штаба Вооруженных сил, артистов Центрального дома армии и Управления культуры столичной мэрии.

Помимо указанных мероприятий, в соединениях, частях и учреждениях Генштаба уже проводятся уроки мужества, встречи с ветеранами.