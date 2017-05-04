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К Дню Победы: Генштаб вручает ветеранам по 5 тыс сомов

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424088-ru.html

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4 мая 2017, 8:26       Комментарии

БИШКЕК, 4 мая - Sputnik. Генеральный штаб Вооруженных сил страны и Госкомитет по делам обороны адресно поздравят ветеранов Великой Отечественной войны в Бишкеке, сообщила пресс-служба ГШ.
Руководители военных ведомств 3 мая посетили на дому 14 ветеранов ВОВ. Военнослужащие поблагодарили аксакалов за подвиг в тяжелые военные годы, вручили каждому денежную помощь в размере 5 тысяч сомов и пригласили на праздничные мероприятия в День Победы с участием первых лиц государства, ветеранов, горожан и гостей столицы.
9 мая Генеральный штаб проведет митинг-реквием в память о жертвах Великой Отечественной войны. Мероприятие будет проходить на площади Победы.
"Там же будут развернуты палатки для ветеранов с традиционным угощением - солдатской кашей и фронтовыми ста граммами и организована экспозиция военной техники. Завершится празднование большим концертом отдельного военно-показательного оркестра Генерального штаба Вооруженных сил, артистов Центрального дома армии и Управления культуры столичной мэрии.
Помимо указанных мероприятий, в соединениях, частях и учреждениях Генштаба уже проводятся уроки мужества, встречи с ветеранами.

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