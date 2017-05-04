Кикбоксеры Кыргызстана завоевали восемь золотых медалей чемпионата Азии

4 мая 2017, 8:06 Комментарии

Сборная Кыргызстана завоевала 27 медалей на чемпионате Азии по версии WAKO, прошедший в Ашхабаде (Туркменистан).

Как сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта, сборная вернулась с международного турнира 27 медалями из которых 8 золотых, 7 серебряных и 12 бронзовых.

В рамках чемпионата медали разыгрывались в таких разделах, как фулл-контакт, лоу-кик, К-1 и другие.

Больше всех отличился Рустам Ибрагимов, который завоевал две золотые медали, в разделах лоу-кик и фулл-контакт, выступая в весовой категории до 60 кг.

Также чемпионами Азии в различных весовых категориях стали Авазбек Аманбеков (фулл-контакт), Шерзод Кабутов (лоу-кик), Саидисламбек уулу Рахимжон (К-1), Чынгыз Бегматов (лоу-кик), Бахтыгуль Абдисаламова (К-1) и Муса Паншаров (фулл-контакт).

Как отмечается, в чемпионате принимали участие сборные из 17 стран. В итоговом зачете в разделе К-1 кыргызстанцы заняли первое командное место, а в чемпионате в целом стали третьими.