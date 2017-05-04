Positiff: Шутка от главы Нацбанка, звезда сериала "Кадетство" А.Головин о Кыргызстане и клип американского певца с участием Бемы из КР

4 мая 2017, 8:00 Комментарии

Доброе утро, дорогие читатели. Представляем вам позитивные новости, которые вы могли пропустить...

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Патрульная милиция запустила социальные ролики по профилактике ДТП

Прогноз погоды по Кыргызстану на 4 мая. По сообщению Кыргызгидромета, по республике ночью без осадков.

Днем в отдельных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской, Нарынской областей дожди, грозы, в горных районах снег, в Иссык-Кульской области без осадков. На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +7...+12

днем: +22...+27

Таласская область

ночью: +6...+11

днем: +22...+27

Баткенская область

ночью: +7...+12

днем: +23...+28

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +8...+13

днем: +23...+28

Иссык-Кульская область

ночью: +1...+6

днем: +15...+20

Нарынская область

ночью: +1...+6

днем: +17...+22

В Бишкеке без осадков Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +10...+12, максимальная температура воздуха днем +24...+26. С уважением, АКИpress.