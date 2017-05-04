Positiff: Шутка от главы Нацбанка, звезда сериала "Кадетство" А.Головин о Кыргызстане и клип американского певца с участием Бемы из КР

4 мая 2017, 8:00 Комментарии
Доброе утро, дорогие читатели. Представляем вам позитивные новости, которые вы могли пропустить...
Как Ширин из Бишкека навестила своего японского жезде и чем ее удивила родина самураев
Танцор из Кыргызстана С.Эсенгулов прошел кастинг на шоу "Танцы" Фото - "Мисс Кара-Балта 2017" стала Хабиба Молдолиева
Бема из "Больших людей" снялась в клипе американского певца Quincy
6-летний шахматист Султай Чынгыз завоевал первую в истории Кыргызстана медаль на чемпионате мира
Полюбил я ваши края, - звезда сериала "Кадетство" А.Головин о Кыргызстане
Глава Нацбанка Т.Абдыгулов пошутил: Я знаю, как привести сюда всех туристов - легализуйте марихуану
Патрульная милиция запустила социальные ролики по профилактике ДТП
Прогноз погоды по Кыргызстану на 4 мая. По сообщению Кыргызгидромета, по республике ночью без осадков.
Днем в отдельных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской, Нарынской областей дожди, грозы, в горных районах снег, в Иссык-Кульской области без осадков. На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +7...+12
днем: +22...+27
Таласская область
ночью: +6...+11
днем: +22...+27
Баткенская область
ночью: +7...+12
днем: +23...+28
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +8...+13
днем: +23...+28
Иссык-Кульская область
ночью: +1...+6
днем: +15...+20
Нарынская область
ночью: +1...+6
днем: +17...+22
В Бишкеке без осадков Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +10...+12, максимальная температура воздуха днем +24...+26. С уважением, АКИpress.