Без осадков — погода в Бишкеке на 4 мая

4 мая 2017, 7:34 Комментарии

БИШКЕК, 4 мая - Sputnik. В Бишкеке в четверг без осадков, сообщает Кыргызгидромет.

По данным синоптиков, ветер в столице будет юго-восточного направления со скоростью 2-7 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 24-26 градусов тепла, в ночь на пятницу столбик термометра покажет 11-13 градусов выше нуля.

Синоптики распространили штормовое предупреждение: с 4 по 8 мая в связи с повышением температуры воздуха на автодорогах в горных районах республики сохраняется угроза схода снежных лавин. При проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию 500 метров между транспортными средствами.