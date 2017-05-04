Доллар США: 67.6850 (-0.065) 
Евро: 73.8579 (-0.1048) 
Золото: 40.32 $/гр (-0.05) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Positiff: Шутка от главы Нацбанка, звезда сериала "Кадетство" А.Головин о Кыргызстане и клип американского певца с участием Бемы из КРPositiff: Шутка от главы Нацбанка, звезда сериала "Кадетство" А.Головин о Кыргызстане и клип американского певца с участием Бемы из КРОбъявлен конкурс на должность руководителя Аппарата ЦИКОбъявлен конкурс на должность руководителя Аппарата ЦИК

Без осадков — погода в Бишкеке на 4 мая

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424084-ru.html

Похожие новости

Прогноз погоды: в Бишкеке наконец-то весна?

Бишкек укрепляет берега русла реки Ала-Арча

Школьники Бишкека высыпали кыргызскую землю на могилу Панфилова в РФ

Днем дожди — погода по Кыргызстану на 4 мая

Эксперт: Мы потеряли прежний зеленый Бишкек

4 мая 2017, 7:34       Комментарии

БИШКЕК, 4 мая - Sputnik. В Бишкеке в четверг без осадков, сообщает Кыргызгидромет.
По данным синоптиков, ветер в столице будет юго-восточного направления со скоростью 2-7 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 24-26 градусов тепла, в ночь на пятницу столбик термометра покажет 11-13 градусов выше нуля.
Синоптики распространили штормовое предупреждение: с 4 по 8 мая в связи с повышением температуры воздуха на автодорогах в горных районах республики сохраняется угроза схода снежных лавин. При проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию 500 метров между транспортными средствами.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум