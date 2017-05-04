Объявлен конкурс на должность руководителя Аппарата ЦИК

4 мая 2017, 3:24 Комментарии

Объявлен конкурс на должность руководителя Аппарата Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов. Об этом сообщает ЦИК.

Кандидат должен иметь стаж государственной и/или муниципальной службы не менее 5 лет, либо стаж в соответствующей профессиональной сфере не менее 7 лет.

Кроме того, объявлен конкурс на должность заведующего отделом программно-технического обеспечения и безопасности данных и уполномоченного по вопросам предупреждения коррупции.

Документы принимаются до 17 мая.