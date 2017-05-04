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Новости Кыргызстана

Армия Кыргызстана заняла предпоследнее место среди стран ЦА в рейтинге огневой мощиАрмия Кыргызстана заняла предпоследнее место среди стран ЦА в рейтинге огневой мощи

Объявлен конкурс на должность руководителя Аппарата ЦИК

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424083-ru.html

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4 мая 2017, 3:24       Комментарии

Объявлен конкурс на должность руководителя Аппарата Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов. Об этом сообщает ЦИК.
Кандидат должен иметь стаж государственной и/или муниципальной службы не менее 5 лет, либо стаж в соответствующей профессиональной сфере не менее 7 лет.
Кроме того, объявлен конкурс на должность заведующего отделом программно-технического обеспечения и безопасности данных и уполномоченного по вопросам предупреждения коррупции.
Документы принимаются до 17 мая.

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