Армия Кыргызстана заняла предпоследнее место среди стран ЦА в рейтинге огневой мощи

4 мая 2017, 0:25 Комментарии

Вооруженные силы Кыргызстана занимают предпоследнее место среди стран Центральной Азии в рейтинге мощности армий. Об этом говорится в ежегодном рейтинге Global Firepower Index за 2017 год.

Самые мощные армии в Центральной Азии, согласно документу, принадлежат Узбекистану, который занимает 48-место в мировом рейтинге, Казахстану - 53-место, за ними следуют Туркменистан - 84, Кыргызстан - 109, Таджикистан - 112.

Всего в список попали 127 стран всего мира. Первое место занимает армия США, второе - России, третье - Китая.