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Новости Кыргызстана

ЖК выделит телеканалу "Пирамида" 4 млн сомов для вещания своих заседанийЖК выделит телеканалу "Пирамида" 4 млн сомов для вещания своих заседаний

Армия Кыргызстана заняла предпоследнее место среди стран ЦА в рейтинге огневой мощи

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424082-ru.html

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4 мая 2017, 0:25       Комментарии

Вооруженные силы Кыргызстана занимают предпоследнее место среди стран Центральной Азии в рейтинге мощности армий. Об этом говорится в ежегодном рейтинге Global Firepower Index за 2017 год.
Самые мощные армии в Центральной Азии, согласно документу, принадлежат Узбекистану, который занимает 48-место в мировом рейтинге, Казахстану - 53-место, за ними следуют Туркменистан - 84, Кыргызстан - 109, Таджикистан - 112.
Всего в список попали 127 стран всего мира. Первое место занимает армия США, второе - России, третье - Китая.

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