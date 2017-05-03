Разъяснение относительно вопроса избрания президента НАН КР

3 мая 2017, 22:48 Комментарии

Бишкек, 3 мая /Кабар/. В связи с серией новостных публикаций в средствах массовой информации относительно вопроса избрания президента Национальной академии наук Кыргызской Республики, Аппарат Правительства Кыргызской Республики разъясняет следующее.

Согласно решению Правительства Кыргызской Республики от 6 апреля 2017 года, были прекращены полномочия президента Национальной академии наук Кыргызской Республики Абдыганы Эркебаева.

В соответствии с Уставом Национальной академии наук Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики, президент, вице-президенты, главный ученый секретарь Президиума и члены Президиума Национальной академии наук Кыргызской Республики избираются общим собранием Национальной академии наук Кыргызской Республики из числа академиков и членов-корреспондентов Национальной академии наук Кыргызской Республики.

Решение общего собрания об избрании президента Национальной академии наук Кыргызской Республики вступает в силу после его утверждения Правительством Кыргызской Республики.

Также указанным Уставом предусмотрено, что в случае досрочного прекращения полномочий президента Национальной академии наук Кыргызской Республики Премьер-министр Кыргызской Республики назначает исполняющего обязанности президента Национальной академии наук Кыргызской Республики до проведения выборов.