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Разъяснение относительно вопроса избрания президента НАН КР

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/raz-iasne...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424081-ru.html

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3 мая 2017, 22:48       Комментарии

Бишкек, 3 мая /Кабар/. В связи с серией новостных публикаций в средствах массовой информации относительно вопроса избрания президента Национальной академии наук Кыргызской Республики, Аппарат Правительства Кыргызской Республики разъясняет следующее.
Согласно решению Правительства Кыргызской Республики от 6 апреля 2017 года, были прекращены полномочия президента Национальной академии наук Кыргызской Республики Абдыганы Эркебаева.
В соответствии с Уставом Национальной академии наук Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики, президент, вице-президенты, главный ученый секретарь Президиума и члены Президиума Национальной академии наук Кыргызской Республики избираются общим собранием Национальной академии наук Кыргызской Республики из числа академиков и членов-корреспондентов Национальной академии наук Кыргызской Республики.
Решение общего собрания об избрании президента Национальной академии наук Кыргызской Республики вступает в силу после его утверждения Правительством Кыргызской Республики.
Также указанным Уставом предусмотрено, что в случае досрочного прекращения полномочий президента Национальной академии наук Кыргызской Республики Премьер-министр Кыргызской Республики назначает исполняющего обязанности президента Национальной академии наук Кыргызской Республики до проведения выборов.

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