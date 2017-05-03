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Комитет ЕЭК принял решение о разработке концепции налогообложения электронной торговли в ЕАЭС

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/komitet-e...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424080-ru.html

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3 мая 2017, 22:53       Комментарии

Бишкек, 3 мая /Кабар/. Изменения и дополнения в Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Протокол о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг рассматривались на заседании Консультативного комитета по налоговой политике и администрированию при Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Руководители и эксперты уполномоченных государственных органов, курирующих вопросы налоговой политики Союза, представители бизнеса и научного сообщества обсудили вопросы прямого и косвенного налогообложения и информационного обмена между налоговыми органами государств-членов. Особое внимание было уделено обсуждению подходов к налогообложению электронной торговли в ЕАЭС.
Открывая работу Консультативного комитета, директор Департамента финансовой политики ЕЭК Тигран Давтян обратил внимание на необходимость сближения норм и принципов налогового администрирования государств ЕАЭС.
На заседании одобрена идея унификации структуры и индивидуализации регистрационных номеров заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, присваиваемых налоговыми органами стран Союза при импорте товаров. Цель унификации – упрощение администрирования путем создания интегрированной базы данных заявлений. "Введение нумерации позволит снизить издержки для бизнес-сообщества на проведение контрольных функций и ускорить документооборот при представлении налогоплательщиками этих заявлений", – отметил директор Департамента финансовой политики ЕЭК Тигран Давтян.
С целью совершенствования Соглашений (Конвенций) об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал в рамках государств ЕАЭС члены Консультативного комитета приняли решение проанализировать международный опыт и подготовить рекомендации по ряду тем. Среди них – правоприменительная практика международных налоговых соглашений относительно постоянного представительства, фактического владельца, взаимосогласительной процедуры; практика автоматического обмена информацией на основе единого стандарта (CRS); влияние мероприятий Организации экономического сотрудничества и развития по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (План BEPS) на применение налоговых соглашений и т.д.
Участники заседания утвердили систему мониторинга обмена информацией для налоговых целей между налоговыми органами государств-членов по запросу и собственной инициативе. Были рассмотрены предложения по внесению изменений и дополнений в Протокол об обмене информацией в электронном виде между налоговыми органами стран Союза об уплаченных суммах косвенных налогов от 11 декабря 2009 года и Приложения № 2 и № 3 к нему.
Принято решение о разработке концепции налогообложения электронной торговли в ЕАЭС. "Дальнейшая цифровизация экономики неизбежна, – уверен Тигран Давтян. – Нам необходимо уже сегодня создавать правила игры, обеспечивающие создание условий для справедливой конкуренции и снижения административных издержек, ухода от налоговых барьеров и прочих препятствий на пути свободного перемещения товаров и услуг". Проект документа будет подготовлен Департаментом финансовой политики ЕЭК совместно со странами Союза. Предполагается, что будет создан гармонизированный механизм налогообложения электронной торговли товарами, налажен обмен информацией между налоговыми и таможенными органами по отслеживанию товарных потоков.
Как рассказал ответственный секретарь Консультативного комитета Нурматбек Мамбеталиев, подробнее вопросы электронной коммерции планируется обсудить на международном бизнес-форуме "Взимание косвенных налогов по электронным услугам", который состоится в Минске. Организатором мероприятия выступит белорусская сторона совместно с ЕЭК.
Следующее заседание Консультативного комитета пройдет осенью 2017 года в Кыргызской Республике.
Справка
Консультативный комитет по налоговой политике и администрированию создан решением Коллегии ЕЭК от 15 марта 2012 года № 13. Это консультативный орган Комиссии по вопросам налоговой политики, совершенствования механизма взимания налогов во взаимной торговле в соответствии с разделом XVII Договора о ЕАЭС. К компетенции Консультативного комитета также относится проведение консультаций по вопросам разработки и реализации программ и проектов государств Союза в сфере налоговой политики и администрирования. Председатель Консультативного комитета – член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков.
Пресс-служба ЕЭК

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