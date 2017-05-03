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Комитет ЕЭК принял решение о разработке концепции налогообложения электронной торговли в ЕАЭСКомитет ЕЭК принял решение о разработке концепции налогообложения электронной торговли в ЕАЭС

ЖК выделит телеканалу "Пирамида" 4 млн сомов для вещания своих заседаний

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424079-ru.html

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Президент выделил по 100 тыс. сомов родственникам погибших под оползнем в селе Аюу

3 мая 2017, 22:57       Комментарии

Жогорку Кенеш выделит 4 млн сомов телеканалу "Пирамида". Такое решение принято на заседании 3 мая.
Жогорку Кенеш одобрил постановление "О телевещании заседаний ЖК КР в прямом эфире".
Как напомнил коллегам депутат Таабалды Тиллаев ("Республика - Ата-Журт"), по телеканалу идет прямой эфир с заседаний ЖК. "По постановлению мы выделяем телеканалу 4 млн сомов. Кроме того, нам нужно обновить камеры. Как вы сами помните, 15 мая мы переходим на цифровое вещание и наши камеры не соответствуют стандарту", - сказал он.

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