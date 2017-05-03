ЖК выделит телеканалу "Пирамида" 4 млн сомов для вещания своих заседаний

3 мая 2017, 22:57 Комментарии

Жогорку Кенеш выделит 4 млн сомов телеканалу "Пирамида". Такое решение принято на заседании 3 мая.

Жогорку Кенеш одобрил постановление "О телевещании заседаний ЖК КР в прямом эфире".

Как напомнил коллегам депутат Таабалды Тиллаев ("Республика - Ата-Журт"), по телеканалу идет прямой эфир с заседаний ЖК. "По постановлению мы выделяем телеканалу 4 млн сомов. Кроме того, нам нужно обновить камеры. Как вы сами помните, 15 мая мы переходим на цифровое вещание и наши камеры не соответствуют стандарту", - сказал он.