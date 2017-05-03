Правила рассмотрения ЕЭК заявлений потребителей о нарушении их прав организациями железнодорожного транспорта

3 мая 2017, 22:45 Комментарии

Бишкек, 3 мая /Кабар/. "Вопрос установления справедливых и экономически обоснованных тарифов на услуги железнодорожных перевозчиков и инфраструктурных предприятий имеет особое значение при формировании в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) общего рынка услуг в сфере железнодорожных перевозок. Мы должны создать для потребителей разумные возможности по защите своих прав и добиваться баланса интересов всех заинтересованных сторон", – заявил директор Департамента транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ержан Нурахметов на совещании, посвященном рассмотрению проекта Соглашения о Правилах рассмотрения ЕЭК заявлений потребителей о защите своих нарушенных прав и интересов действиями организаций железнодорожного транспорта по изменению уровня тарифов на услуги железнодорожного транспорта по перевозке.

Участники совещания обсудили предлагаемую редакцию проекта Соглашения о Правилах рассмотрения ЕЭК заявлений потребителей и согласились с большинством предложений Комиссии. Достигнута принципиальная договоренность о внесении изменения в Договор о ЕАЭС в части утверждения Правил рассмотрения заявлений потребителей не международным договором, а решением Совета ЕЭК. Это позволит ускорить принятие Соглашения о Правилах рассмотрения Комиссией заявлений потребителей и при необходимости вносить в них изменения и дополнения.

Следующим шагом станет рассмотрение проекта документа на Коллегии ЕЭК и впоследствии на заседании Совета ЕЭК.

Справка:

Евразийская экономическая комиссия, постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза, начала работу 2 февраля 2012 года. В ЕЭК входят представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Решения Комиссии обязательны для исполнения в странах Союза. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии – Тигран Саркисян.

Договор о создании Евразийского экономического союза подписан 29 мая 2014 года, вступил в силу 1 января 2015 года. В Союзе обеспечиваются свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в различных отраслях экономики. Цель Союза – обеспечение условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения, всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик.

Высший Евразийский экономический совет – высший орган Союза, в состав которого входят Президенты государств-членов.

Евразийский межправительственный экономический совет – орган, в состав которого входят главы правительств государств-членов.

Совет Евразийской экономической комиссии – орган, в состав которого входят вице-премьеры государств-членов.

В соответствии с ежегодной ротацией в 2017 году в органах Союза председательствует Кыргызстан. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев является председателем Высшего Евразийского экономического совета.

Пресс-служба ЕЭК