Доллар США: 67.6850 (-0.065) 
Евро: 73.8579 (-0.1048) 
Золото: 40.32 $/гр (-0.05) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Разъяснение относительно вопроса избрания президента НАН КРРазъяснение относительно вопроса избрания президента НАН КРВ Оше 110 овец раздавило камнепадомВ Оше 110 овец раздавило камнепадом

Правила рассмотрения ЕЭК заявлений потребителей о нарушении их прав организациями железнодорожного транспорта

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/pravila-r...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424078-ru.html

Похожие новости

Правительство Японии передало машины скорой помощи и оборудование Национальному обществу Красного Полумесяца

Парламент заслушает информацию правительства о ситуации в Узгене

Жогорку Кенеш заслушает информацию правительства по ситуации в Узгене

В Оше открылся пункт регистрации авто по правилам ЕАЭС

В 2015 году 126 человек были привлечены к уголовной ответственности за правонарушения, связанные с охраной биоразнообразия

3 мая 2017, 22:45       Комментарии

Бишкек, 3 мая /Кабар/. "Вопрос установления справедливых и экономически обоснованных тарифов на услуги железнодорожных перевозчиков и инфраструктурных предприятий имеет особое значение при формировании в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) общего рынка услуг в сфере железнодорожных перевозок. Мы должны создать для потребителей разумные возможности по защите своих прав и добиваться баланса интересов всех заинтересованных сторон", – заявил директор Департамента транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ержан Нурахметов на совещании, посвященном рассмотрению проекта Соглашения о Правилах рассмотрения ЕЭК заявлений потребителей о защите своих нарушенных прав и интересов действиями организаций железнодорожного транспорта по изменению уровня тарифов на услуги железнодорожного транспорта по перевозке.
Участники совещания обсудили предлагаемую редакцию проекта Соглашения о Правилах рассмотрения ЕЭК заявлений потребителей и согласились с большинством предложений Комиссии. Достигнута принципиальная договоренность о внесении изменения в Договор о ЕАЭС в части утверждения Правил рассмотрения заявлений потребителей не международным договором, а решением Совета ЕЭК. Это позволит ускорить принятие Соглашения о Правилах рассмотрения Комиссией заявлений потребителей и при необходимости вносить в них изменения и дополнения.
Следующим шагом станет рассмотрение проекта документа на Коллегии ЕЭК и впоследствии на заседании Совета ЕЭК.
Справка:
Евразийская экономическая комиссия, постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза, начала работу 2 февраля 2012 года. В ЕЭК входят представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Решения Комиссии обязательны для исполнения в странах Союза. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии – Тигран Саркисян.
Договор о создании Евразийского экономического союза подписан 29 мая 2014 года, вступил в силу 1 января 2015 года. В Союзе обеспечиваются свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в различных отраслях экономики. Цель Союза – обеспечение условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения, всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик.
Высший Евразийский экономический совет – высший орган Союза, в состав которого входят Президенты государств-членов.
Евразийский межправительственный экономический совет – орган, в состав которого входят главы правительств государств-членов.
Совет Евразийской экономической комиссии – орган, в состав которого входят вице-премьеры государств-членов.
В соответствии с ежегодной ротацией в 2017 году в органах Союза председательствует Кыргызстан. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев является председателем Высшего Евразийского экономического совета.
Пресс-служба ЕЭК

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум