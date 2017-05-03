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В Оше 110 овец раздавило камнепадом

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424076-ru.html

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3 мая 2017, 22:17       Комментарии

БИШКЕК, 3 мая - Sputnik. В Ошской области 110 овец погибли под камнепадом, возникшим из-за землетрясения, сообщили в пресс-службе МЧС.
В среду, 3 мая, в 10.47 сейсмостанции зафиксировали в Таджикистане землетрясение силой 7 баллов в эпицентре. Очаг располагался в 120 километрах к юго-востоку от Баткена и 192 к юго-западу от Оша.
"Подземные толчки вызвали камнепад в селе Кара-Мык Чон-Алайского района - под камнями остались 110 овец. Также землетрясение привело в аварийное состояние 41 дом в селах Шибе, Кара-Тейит и Жекенди", - сказали в пресс-службе.
Специалисты после обследования также обнаружили небольшие трещины в одной из местных школ и фельдшерско-акушерском пункте.

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